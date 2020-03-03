中華資安國際 續奪五個A最高評鑑

中華電信子公司中華資安國際在最新公告的108年行政院資安服務 廠商評鑑中，一舉拿下「SOC監控」、「資安健診」、「 滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程郵件測試」 五項資安服務全數「A級」之最高評價， 也是國內唯一連續兩年獲得這項殊榮的資安服務廠商。

本次評鑑團對中華資安國際的資安專業能力、技術優勢、 服務滿意度皆給予最高評價； 肯定中華資安依客戶之資產及網段的重要性進行風險盤點， 提供資安儀表板、燈號指標，讓業主即時掌握整體資安風險； 並針對重要資產的資安防護、監控、應變、修復， 提出多種創新方案，有效提升資安威脅的偵測率及防護能力。

行政院資安服務廠商評鑑方法結合用戶滿意度評分以及專家學者組成 評鑑委員進行實地評鑑，從資安國際認證、專業證照、服務流程、 專業技術能力、支援人力、交付品質、 創新服務價值等面向進行綜合評比， 並針對各資安服務項目給予A到E級的評價。

本次評鑑備受肯定的主因是前瞻的資安技術自主研發能力， 中華資安國際提高資安檢測能力， 將從滲透測試提升至紅隊攻防演練(Red Team)與紫隊監控服務(Purple Team)；為提高SOC資安監控的可視性，擴增了納管雲端、 網路、端點的託管偵測應變服務(MDR, Managed Detection and Response)；為了驗證資安防禦、應變的有效性， 提供了藍隊驗證服務(BAS, Breach and Attack Simulation)，不但幫客戶防護資安， 也幫客戶驗證防護的有效性， 這是帶領國內資安防護概念的一大躍進。

中華資安國際為中華電信子公司，自107年起開始營運， 目前已是國內最大的專業資安服務公司，團隊服務通過ISO 27001與ISO 20000雙驗證，並獲得BSI資安服務管理啟航奬、「2018 資安滲透測試攻防國際邀請賽」冠軍、「2018 HITCON Defense企業資安攻防大賽」冠軍及情資分享特別獎、「 2019 資安漏洞挖掘邀請賽」季軍、「2019 RedAlert72資安攻防競賽」亞軍等獎項， 近半年更挖掘超過10個以上的重大CVE弱點， 更將營業領域從傳統的IT網路資安擴展至OT、 物聯網與智慧製造等新興資安領域。