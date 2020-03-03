新住民真愛臺灣 全球女皇文化公益選美3/1彰化登場

邁向第5屆真愛臺灣「全球女皇文化交流饗宴暨公益活動」，是社團法人臺灣新住民人權展望協會舉辦的臺灣選美盛事，邀請世界各地選美佳麗來臺參與本次活動。活動將於2020年3月1日下午4點在彰化名富宴會餐廳舉行賽前舉行，由執行長黎氏王燕主辦規劃本次交流活動，並得到本會全國理事長張晉祥(6屆選美評審)及中華全球百業文創交流協會創會理事長謝春芬全力支持。

更隆重邀請黎玉宣(2019年馬來西亞選美比賽國服冠軍)，阮玉蕙（2019臺灣選美比賽冠軍），黎慧宜(2018年臺灣選美比賽冠軍)，阮明明(2018年歐洲盃選美比賽亞軍)，武玉嬌（2019年臺灣選美才藝比賽冠軍）參與盛事。

真愛臺灣「全球女皇文化交流饗宴暨公益活動」交流目的是為了5月份選美大賽作為交流活動與宣傳「美麗與智慧同行，內在與外在兼備」，讓臺灣新住民有機會交流與表演舞台，拉近臺灣人與新住民距離，也結合政府各級單位與民間團體力量，未來也將繼續和世界各地選美女皇合作，推出更多元的選美公益活動，也讓台灣有愛，讓愛在世界流動。

4月份選美大賽是在建立一個公平、 公正、公開的公益活動，由來自全國各地的新住民中選拔出的女皇，女皇與佳麗須展現「美麗、大方、熱心」，肩負起宣揚臺灣之美的重責，加強推廣新住民人權發展，全力推廣文化、觀光、慈善等公益，具體有效的提昇臺灣新住民的尊嚴，早日融入臺灣，減少文化、種族、語言、法律、與日常生活的差異性，讓世界看見臺灣，也讓新住民感受到臺灣就是我們的家，為我們臺灣社會做出最佳的貢獻，更有機會站上國際舞台綻放光芒。（新聞轉載自新住民全球新聞網）