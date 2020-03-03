超有梗！台灣教育部另類防武漢肺炎　12星座開學防疫運勢看這

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）新冠肺炎影響開學日，教育部推出「大學生開學運勢」，幽默結合各星座特質加強宣導防疫事項，創意十足的貼文引起關注，更獲正版「國師」唐綺陽力挺。

台灣教育部先前推出反霸凌創意臉書貼文，獲得大批網友稱讚，成功扭轉大家對公部門死板僵硬的印象，這次又推出「大學生開學運勢」，由激似「國師」唐綺陽的「唐揚姬」解析12星座防疫注意事項，善用各星座的特質發展出提醒小語，巧思十足更獲正版國師大讚分享。相關新聞：教育部創意「反霸凌」網友讚爆 揭露明星暗黑過去

受到新冠疫情影響，台灣各大專院校紛紛延後開學日，讓不少學生笑稱這是史上放過最長的寒假，面對開學日各界都不敢掉以輕心，深恐成為防疫漏洞，教育部臉書上發布「唐揚姬星座運勢週報」，輕鬆有趣的字句直達年輕人心坎裡，至今(3)日下午已獲2.7萬個讚及1萬次分享。



處女座的朋友，可以正大光明的做自己囉！(圖/教育部)

教育部臉書上【唐揚姬3/2-3/8星座運勢週報】寫道，本週水星仍在持續逆向行駛，不同的是，水逆將從雙魚（3/4）逆回水瓶（至3/10），象徵該面對的現實終究是要面對，例如大學開學。

然而，最引人注意的是該貼文搭配的圖文，黑色長髮的「唐揚姬」學唐綺陽學得唯妙唯肖，並提醒各星座如何防疫，例如雙魚座注意牽手後要記得洗手、雙子座收斂人來瘋個性小心疫情、處女座可以理直氣壯展現潔癖等。

唐綺陽也在個人臉書轉發該貼文並表示，「我們的公部門真是越來越令人刮目相看了，太有創意，太有才，真是太棒了」她更在教育部臉書俏皮留言，「我有瀏海喔（唐揚雞好吃）」，教育部臉書小編則超興奮表示，「OMG國師來了芬掉（瘋掉）！沒辦法逼同事剪瀏海啦！」