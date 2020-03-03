肺癌新一代口服化療獲健保給付　副作用小　不用擔心掉髮、噁心嘔吐

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）現今的肺癌治療已相當進步，也有許多不同治療方式，但民眾對於癌症化療仍存有刻板印象，以為化療後就會立刻抱著盆嘔吐，常常吐到「天昏地暗」，除了忍受嘔吐噁心的煎熬外，頭髮隨手一撥就一撮一撮掉落，導致不少患者拒絕接受治療，這也是醫界一直需要克服的難題之一。

台灣肺癌學會陳育民理事長提及，目前肺癌的治療方式除了化學治療、標靶治療及免疫治療，針對疾病進展及患者本身條件治療方式會有所不同。根據105年癌登資料統計，約九成肺癌患者在治療過程中會接受到化學治療，且多半在療程復發後也仍以化學治療作為主要治療方式。

而民眾對於化學治療存有副作用的既定印象，尤其是戲劇中也常有落髮、嘔吐的劇情，導致患者害怕甚至抗拒接受治療，此外，亦有六成民眾仍不知道肺癌已有口服的化療藥物，這些都是肺癌持續治療中需要克服的難題。

事實上，目前肺癌治療已相當進步，也有許多不同治療方式，因此患者不用過於灰心。目前肺癌「新一代口服化療藥物」從2020年2月1日已健保給付，適用於曾接受含鉑之化學藥物治療失敗的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者，副作用較傳統化療小，加上免於挨針，鼓勵患者遵從醫囑，持續接受治療，才能維持良好生活品質。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿醫師指出，肺癌為少數有種族治療差異的癌別，「新一代口服化療藥物」臨床試驗研究在亞洲執行，涵蓋了台灣五大醫學中心，臨床應用更符合台灣病患預期，並證實口服化療療效與傳統針劑相當且副作用更少；患者藉由免除注射所造成的不便及不適，大幅減少留院時間，患者整體心情及自我感受評估也多有正向回饋，顯示口服化療能為患者帶來較好的生活品質。

根據國民健康署統計，肺癌已連續15年為癌症死亡之首，每年新增肺癌患者約12,000人，死於肺癌患者更是超過9,000人。因肺癌症狀初期較不明顯，近7成患者確診時已為晚期，但是目前健保署已給付多種肺癌治療藥物，包含「新一代口服化療藥物」，鼓勵癌友積極與醫師配合，切莫灰心喪志。