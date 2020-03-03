凱撒飯店連鎖全面抗『疫』 聯合推出買房送餐

隨著新冠狀肺炎疫情持續升溫、重擊觀光旅遊產業，不敢出國旅遊的民眾情難忍想要奔放的欲望，轉而投入國內旅遊放鬆心情；凱撒飯店連鎖等不及政府救援，聯合從北到南旗下九間飯店共3600間客房全面抗「疫」先自救！3/4起至4/30止，凡入住凱撒飯店連鎖客房每晚住宿消費2,000元起，即免費贈送餐飲1,000元抵用券，可直接現場享用住宿飯店之餐飲折扣、也可至全台「凱撒飯店連鎖」系列中任一餐廳抵用，刺激國旅買氣、為台灣旅遊自給自足！

「凱撒飯店連鎖住房優惠」內容每晚2,000元起、可住宿飯店包含台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、凱旋酒店、阿樹國際旅店、趣淘漫旅-台北、趣淘漫旅-台南及台東綺麗站前館，入住即送全省通用1,000元連鎖餐飲抵用券，此餐飲抵用券也可折抵用於台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳，讓消費者選擇住宿不同定位與特色飯店，也能自由使用餐飲抵用券體驗各家飯店餐廳美饌，讓所有台灣消費者都能輕鬆享有凱撒飯店連鎖的尊榮服務與高規格的品質。

駐足新北金磚特區的IG網紅打卡聖地-凱撒雙星「趣淘漫旅-台北」與「板橋凱撒大飯店」，平日僅需以每晚2,000元及2,500元價格輕鬆入住，同時坐擁三鐵共構、臨近百貨商圈及觀光夜市的絕佳交通位置，不論是充滿智慧科技、品味並兼具時尚設計，並擁有喜愛嘗鮮、自我個性年輕潮流鐵粉的趣淘漫旅-台北；或是素有「天燈飯店」稱號，客房以12坪起跳的寬敞舒適空間，並獲2019年Hotels.com全球十大絕美浴室飯店之一的榮耀、也是商務、渡假皆愛到此一游新北唯一高空無邊際泳池打卡的板橋凱撒大飯店，皆能創造屬於凱撒雙星與你的美好時光，體驗新北板橋的城市魅力。另外，入住日韓客最愛的台北凱撒大飯店，每晚亦僅需2,500元，指標性的貼心服務讓交通便利機能滿點，邀您輕鬆自在暢遊台北都心新風貌！