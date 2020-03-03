台灣金車科隆啤酒橫掃國際大獎　新品上市優惠價嚐鮮去

金車新品科隆啤酒將於各大通路上市(圖/金車) 金車新品科隆啤酒將於各大通路上市(圖/金車)

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）金車伯克金推出新品科隆啤酒表現亮眼，憑藉清新爽口的果香風味橫掃國際大獎，現將於台灣各大通路上市，讓大家一起品嚐這支深獲歐洲人喜愛的風味啤酒。

橫掃國際大獎的柏克金科隆啤酒(KÖLSCH)在台灣也喝的到囉！該支酒款去（2019）年同時拿下英國WBA世界啤酒大獎(World Beer Awards)台灣冠軍(Country Winner)，與英國IBC國際啤酒挑戰賽(International Beer Challenge)最佳艾爾啤酒(Best Ale Above 5%)兩項冠軍大獎，更於BBC布魯賽爾啤酒挑戰賽中奪下金牌，現將以優惠價霸佔全台各大通路。



科隆啤酒KÖLSCH(圖/金車)

經典德式啤酒柏克金「科隆啤酒」源自德國科隆(Köln)地區的傳統啤酒，採頂層發酵低溫熟成，酒體呈淡金色，僅使用水、麥芽、啤酒花與酵母釀製，不添加任何輔料，致力於提供100%台灣在地鮮釀的德式啤酒。

「科隆啤酒」包裝以水藍色瓶身帶出此款啤酒的清新爽口特性，帶有細膩的水梨與甜瓜香氣，風味有著飽滿豐沛的果香，酒體輕盈純淨、口感乾爽易飲，富有細膩優雅的水果香氣，與沙拉、雞肉、魚類等清爽食物堪稱絕配。

自3月11日起將於全家、萊爾富開賣；現在則可在全聯福利中心、家樂福、7-11買的到；330ml鋁罐售價新台幣48元，500ml鋁罐則為新台幣68元。