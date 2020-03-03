益生菌保養正夯 肌膚也要吃優格?!　皮膚科醫師揭開保養秘辛

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「益生菌保養，用吃的跟用擦的有差嗎?」「敷自製優格面膜，也可以達到益生菌護膚的效果嗎?」愛漂亮的女生一定知道，優格的益生菌可以養成腸道健康菌叢生態，那到底近來美妝圈盛行的益生菌「微生態養肌術」對肌膚有無益處呢?皮膚科醫師蔡逸姍指出，吃的益生菌與擦的益生菌保養原理大不同，而且挑選保養品都應該以自身膚況做為評估標準。

皮膚科醫師蔡逸姍指出，門診經驗中曾有名20多歲的年輕女性患者因聽信網路偏方，直接使用市售的罐裝調味優格敷臉，使用後發現兩頰及眼周出現搔癢紅腫的過敏症狀。雖然該名患者在用藥後過敏症狀立即改善，也沒有留下色素沉澱等後遺症，但蔡逸姍醫師仍提醒，吃的益生菌與擦的益生菌保養原理大不同，也貼心整理了4個基礎小知識，幫助民眾全面破解益生菌保養秘辛!

跟上歐美「微生態煥顏養肌」新風潮前 4個妳該知道的益生菌保養小知識

抗菌?養菌? 哪種觀念才正確?

醫師：過度抗菌恐破壞表皮微生態系統，維持pH5.5才是肌膚益菌平衡基礎

蔡逸姍醫師表示，皮膚表層原本就存在由豐富菌叢組成的微生態系統，過去透過抗菌、除菌產品強制驅離膚表菌種的方式，反而可能破壞肌膚的微生態平衡。其實只要肌膚保持在pH5.5的微酸環境下，就具備提升好菌、抑制壞菌的能力。而益生菌保養品的成分(例如乳酸菌裂解液ProRenew Complex CLR™)，根據實驗研究能夠有效調節肌膚pH值，讓肌膚維持在健康狀態。

益生菌保養品不放冰箱，好菌不會死掉嗎?

醫師：非活菌，保養品中添加的是具益菌效果但無保存及安全疑慮的「益生菌裂解液」

「吃的益生菌跟擦的益生菌原理不同!」蔡逸姍醫師指出，食用的益生菌保健品添加的是活菌成份，需要在冷藏環境下保持益菌活性；但直接在保養品加入活菌恐有保存及安全疑慮，因此市售保養品中添加的益生菌成分，多是指益生菌裂解液，也就是透過科研技術提取益生菌代謝產物製成。因此即使在常溫下也不會有活菌性成分衰減的問題。

益生菌保養品有哪些好處? 菌種成分該怎麼挑?

醫師：保濕、代謝、肌膚屏障，乳酸桿菌實證好處多

蔡逸姍醫師說明，以目前國內外文獻研究與保養品添加的益生菌種來說，主要可分為乳酸桿菌、雙歧桿菌兩大類。近年保養品內添加的乳酸桿菌裂解液成分經實驗人體證實，具有調節pH值、提升肌膚含水度、幫助角質層自然代謝與修復更新、提升肌膚防禦屏障功能等多項好處。 但蔡逸姍醫師也提醒，無論挑選哪種菌種的益生菌保養品，都應該以自身膚況做為評估標準。

益生菌保養品，可以解決所有肌膚問題嗎?

醫師：益生菌非萬能，保養品挑選首重低敏與適膚性

蔡逸姍醫師強調，添加益生菌裂解液的保養品雖然有諸多肌膚保養的好處，但如果想針對保濕、抗老、除皺等功能再強化，則可選擇同時具有益生菌及其它植物活性成分的產品，更能針對不同肌膚問題一一擊破。醫師也提醒，保養品挑選因人而異，無論是否使用添加益生菌裂解液的產品，都應該選擇低致敏、有明確成分標示的產品。同時如有肌膚異狀，應立即停用產品並諮詢專業醫師意見。