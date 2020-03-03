武漢肺炎讓人疑神疑鬼、異常焦慮　　諮商心理師教你如何讓生活回歸正軌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發至今已經兩個多月，諮商心理師公會全聯會發現疫情引發民眾七種心理現象，嚴重者甚至影響工作和日常生活。諮商心理師建議，平日維持規律作息外，睡前一小時關掉手機和電視，以避免大腦接收過多資訊，也可聽聽輕柔音樂、採腹式呼吸來放鬆心情，必要時應尋求精神科醫師或諮商心理師的協助。

心理現象一：新聞不停播報各地、各國新增病例的快訊，民眾每天不斷觀看疫情新聞，擔心自己也被傳染上怎麼辦？

諮商心理師公會全聯會理事長黃雅羚表示，由於接收過量的疫情資訊可能會癱瘓大腦的決策能力，所以，觀聽疫情訊息、與人討論疫情的時間最好不要過量，特別是睡前一小時要關電視手機，以免大腦訊息量超載。

黃雅羚理事長強調，保持「心理安定」很重要，具體作法包括「安頓、安心、安在、安全」：從安頓自家環境衛生做起；想要安心，把注意力放在自己、家人及重要他人身上，找回關係的連結，讓心安定下來。同時產生集體防疫共識，對社會帶有一份責任，覺察自己的身心狀況而不隱瞞。

除此之外，睡眠時間也要定時定量，維持良好睡眠品質，才能增加免疫力。

心理現象二：口罩配給與不足的焦慮成為熱門的社會議題。

諮商心理師公會全聯會媒體與公關委員陳劭旻指出，民眾之所以會如此惶恐，是因為疾病的傳染帶有很高的不可掌控性，當人們無法感覺事情在控制中時，就會產生很大的焦慮與無力感，並且盡所有的力氣企圖讓事情「恢復到可以控制的範圍」。

陳劭旻以為，相對於病毒的不可視，口罩可見也可以掌握，因此購買口罩就成為許多人恢復掌控感的對策，但又因口罩不足而更加深挫折感；另外許多人為了減少未知的感受，希望透過理解事態而蒐集大量資料，但結果往往是接觸過多危言聳聽的謠言，更加深了不安的感受。兩者相加就變成惡性循環，特別是許多長輩因此容易陷入在焦慮的情緒中，反而影響作息與健康。

心理現象三：雖然醫生已經清楚告訴自己，只是普通感冒引起的發燒，但內心還是感到焦慮驚恐；或是擔心去醫院會被感染而不敢就醫。

諮商心理師公會全聯會媒體與公關召集人林萃芬表示，諮商的過程發現，許多民眾在接收到新增案例去過哪些地方後會產生強迫性思考，擔心會在不知情的狀況下接觸到確診患者而被感染。

還有些民眾會對身旁有人咳嗽等感冒症狀，變得異常敏感警醒，生病的想像瞬間暴發，甚至會生氣對方咳嗽還出門而想去斥責對方。

林萃芬提供幾個降低焦慮的有效做法，當民眾感覺自己過度焦慮時，可以透過「腹式呼吸法」來降低身心壓力。如果感覺頭腦被疫情新聞佔滿，可以做「心律呼吸法」來幫助自己平緩混亂的思緒。

當情緒起伏不定的時候，可以做「情緒冥想法」，也可以在家做做瑜珈這類伸展性的運動，有助於緩和焦躁的情緒。此外，民眾焦慮不安的時候還可以運用「幽默跳脫法」，看看幽默有趣的戲劇、小說、文章，讓「心理休息」一下。

心理現象四：醫療人員在意自己的安全擔心傳染給家人，害怕標籤作用。

林萃芬表示，除了實質防疫物品的支持

外，醫療人員更需要心理的支持，可以提供心理諮商的支持專線或遠距諮商，讓醫療人

員感覺情緒有被了解、被照顧及被接納，進而產生心理力量與可控制感。

心理現象五：害怕來自外地的人，然後還可能因為自己有這樣害怕而感到不好意思或罪惡感。

諮商心理師公會全國聯合會理事葉北辰指出，這段期間民眾常見的反應包括：生氣、擔憂、焦躁、神經質、對周遭環境或自身健康過度警覺，這次疫情還有一個比較特別的心理現象是Xenophobia（中文翻做生客恐懼/排外性/懼外語症），意思是人們會害怕來自外地的人，然後還可能因為自己有這樣害怕而感到不好意思或罪惡感。

葉北辰表示，雖然目前最好盡量避免接觸人群，但還是有許多人在工作崗位上為大家服務，例如醫護人員和服務業的工作者，適時地跟他們說聲「謝謝！辛苦了！」，可以促進我們的群體感。

心理現象六：被隔離者失聯，引發大眾不安。

諮商心理師公會全聯會媒體與公關召集人林萃芬表示，由於被隔離時，在心理上會特別渴望與人互動，所以可以透過電話諮商或遠距諮商，經由專業的說明，耐心聆聽民眾內在的需要，同時給予溫暖與支持，讓被隔離者撐過難熬的時刻。

心理現象七：生活的步調因為疫情而被打亂，民眾不容易靜下心來，沒有心思工作。

諮商心理師公會全聯會指出，如果疫情持續嚴峻而需要進行長期抗戰，民眾就需要調整過去的生活型態，譬如，從外出行程滿檔調整成享受個人時間；居家調整時可以將進食時間拉長，專注在每一口食物的滋味，緩緩咀嚼也讓心慢慢安定下來，練習飯慢慢吃、話慢慢說，既暖胃又溫心，提升免疫力。

如果上述方法仍無法緩解身心焦慮，可以尋求精神科醫師或諮商心理師的協助，重新有效掌握自己的身心狀況。