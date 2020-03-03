中國宣傳機器自誇「武漢肺炎」防疫榜樣 美學者：習近平在卸責

武漢肺炎疫情蔓延全球拉警報，中國當局難辭其咎，政宣部門試圖重塑中國是全球防疫領導者的形象，藉此扳回顏面。但學者質疑，重塑形象是習近平推卸責任之舉，恐將面臨國際社會批評。

據紐約時報報導，中國政府讓吹哨人噤聲，隱瞞重要資訊，淡化2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）造成的威脅，目前導致全中國已有數千人死亡。

報導說，如今中共正試圖修復形象，重塑中國是果斷因應疫情的全球領導者，官方新聞媒體稱讚中國對付疫情是世界的榜樣，奚落美國和韓國等國家在遏制疫情方面效率差。

有關中國宣傳機器的這番操作，紐時報導稱，對於中共領導人習近平和當局來說，重塑形象的企圖是一次賭博。專家分析，宣傳運動可能會再度引發世人對中國秘密管理危機的擔憂。

報導引述美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員暨亞洲研究主任易明（Elizabeth C. Economy）表示，隨著病毒在全球蔓延，中國的治理體系未能及時因應並負起責任，將面臨國際社會越來越多的批評，這是習近平面臨的危險。

她說，重塑形象似乎是「習近平為推卸責任」，避免國際社會要求他坦承真相的「孤注一擲」之舉。

報導表示，中共致力於宣揚愛國主義和犧牲精神，把這場危機重新定位為由習近平掌舵，對抗病毒的英勇戰鬥，派遣數百名記者深入武漢報導抗疫的感人事蹟，創造卡通吉祥物「江山嬌」和「紅旗漫」激發年輕人的愛國情操，但這種做法引發民眾反感。

像是武漢華中師範大學教授戴建業便撰文痛批，官媒記者在重災區發回的報導「沒有一篇」能讀得下去，「侮辱人的智商」；共青團力推的「江山嬌」和「紅旗漫」，被批試圖將國家與公民關係，變為娛樂偶像與粉絲關係，數小時後就草草下架。

香港大學「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）聯席負責人班志遠（David Bandurski）便對紐時表示，中共似乎陷入不知如何應對不斷湧現批評的危機。

北京獨立政治分析人士吳強則認為，習近平很可能難以重獲信任，「我相信這場危機對習近平的形象造成了致命打擊，未來的很長一段時間，公眾會對他產生持續的懷疑，這種懷疑是不可挽回的」。