荷蘭政府首度出資　培育台灣離岸風電人才

台荷離岸風電人才培育計畫2日在台北啟動（照片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處提供） 台荷離岸風電人才培育計畫2日在台北啟動（照片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處提供）

（台灣英文新聞／科技組 台北報導）由荷蘭政府出資的離岸風電人才培育計畫昨（2）日在台北正式啟動，第一階段預計在台灣培養20位種子訓練員，未來會在學界、業界培育台灣在地人才，協助發展綠能。

荷蘭貿易暨投資辦事處（Netherlands Trade and Investment Office）代表紀維德（Guy Wittich）致詞時表示，基於台荷友好關係，荷蘭政府將全額補助荷蘭單位制定課程、派講師來台，希望招募全台各學校、法人及企業，訓練第一批種子師資。

台灣發展離岸風電至今吸引超過30家荷蘭公司前來探路，並有超過10家企業已落地，惟都面臨海事工程專業人才短缺問題。荷蘭政府委請荷蘭應用科學研究組織（TNO）、台夫特理工大學風能研究中心（Wind Energy Institute at the Delft University of Technology），以及水文研究機構Deltares，提供課程內容，並透過與台灣大學大和金屬工業研究合作，計畫培養全台產學界第一批種子師資，並建立離岸風電人才培育交流平台。

紀維德也指出，儘管荷蘭企業近期因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而取消來台計畫，但這並不影響荷蘭培育台灣人才的決心。此項人才培育計畫將由荷蘭政府出資，將荷蘭海事工程、離岸風場運維等相關技術和知識移轉給台灣。

經濟部能源局主秘翁素真表示，能源局與荷蘭經濟部企業署（RVO）於2015年9月簽署「台荷能源與創新領域合作備忘錄」，五年來已舉辦許多雙方會議，並開啟官方互訪的契機，而人才培育更是雙方合作的重中之重，也是台灣推動離岸風電的關鍵。

將代表台大主持人才培育計畫的台大能源研究中心主任江茂雄表示，種子師資培訓的訓練內容，包含風場概論、海洋及海床資料調查分析、離岸風電計畫開發、風能數據分析、風機設計、離岸風場施工安裝，以及離岸風場運維等。

台大副校長陳銘憲則指出，因應離岸風電人才需求，台大兩年前成立「離岸風力發電學分學程」。去（2019）年3月，台大的人才培育團隊赴荷蘭與產學研單位會談，今年透過荷蘭政府補助推動國際合作，未來將會積極擔任學界領頭羊，協助國內夥伴大學培育校內外人才。