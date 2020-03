荷蘭政府首度出資　培育台灣離岸風電人才

(台灣英文新聞/科技組 台北報導)由荷蘭政府出資的離岸風電人才培育計畫昨(2)日在台北正式啟動,第一階段預計在台灣培養20位種子訓練員,未來會在學界、業界培育台灣在地人才,協助發展綠能。

荷蘭貿易暨投資辦事處(Netherlands Trade and Investment Office)代表紀維德(Guy Wittich)致詞時表示,基於台荷友好關係,荷蘭政府將全額補助荷蘭單位制定課程、派講師來台,希望招募全台各學校、法人及企業,訓練第一批種子師資。

台灣發展離岸風電至今吸引超過30家荷蘭公司前來探路,並有超過10家企業已落地,惟都面臨海事工程專業人才短缺問題。荷蘭政府委請荷蘭應用科學研究組織(TNO)、台夫特理工大學風能研究中心(Wind Energy Institute at the Delft University of Technology),以及水文研究機構Deltares,提供課程內容,並透過與台灣大學大和金屬工業研究合作,計畫培養全台產學界第一批種子師資,並建立離岸風電人才培育交流平台。

紀維德也指出,儘管荷蘭企業近期因新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)而取消來台計畫,但這並不影響荷蘭培育台灣人才的決心。此項人才培育計畫將由荷蘭政府出資,將荷蘭海事工程、離岸風場運維等相關技術和知識移轉給台灣。

經濟部能源局主秘翁素真表示,能源局與荷蘭經濟部企業署(RVO)於2015年9月簽署「台荷能源與創新領域合作備忘錄」,五年來已舉辦許多雙方會議,並開啟官方互訪的契機,而人才培育更是雙方合作的重中之重,也是台灣推動離岸風電的關鍵。

將代表台大主持人才培育計畫的台大能源研究中心主任江茂雄表示,種子師資培訓的訓練內容,包含風場概論、海洋及海床資料調查分析、離岸風電計畫開發、風能數據分析、風機設計、離岸風場施工安裝,以及離岸風場運維等。

台大副校長陳銘憲則指出,因應離岸風電人才需求,台大兩年前成立「離岸風力發電學分學程」。去(2019)年3月,台大的人才培育團隊赴荷蘭與產學研單位會談,今年透過荷蘭政府補助推動國際合作,未來將會積極擔任學界領頭羊,協助國內夥伴大學培育校內外人才。