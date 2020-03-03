染諾羅病毒被傳成「武漢肺炎」 柯文哲: 「活著就是最大報復」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲1日(周日)疑似感染諾羅病毒，取消當天下午的公開行程，隔天一早又準時上班。網路卻謠傳柯文哲染上「武漢肺炎」。

行政院長蘇貞昌今天(3日) 赴立法院報告武漢肺炎 (新冠肺炎, COVID-19)紓困案，針對記者提問: 地方首長感冒是否應該放假休息，行政院長蘇貞昌表示，有狀況就好好休息。

蘇貞昌表示，地方首長就是地方防疫第一線，指揮工作負擔很重，如果身體有狀況，一定要以身體健康為重，希望各個首長都能注意身體健康，真的有狀況要好好休息保重。

台北市長柯文哲2日說，自己1日因疑感染諾羅病毒身體不適，隨後就注意到很多網路上猜測病情的發言，甚至有中國網軍謠傳他染武漢肺炎，對此，他表示，「活著就是最大報復」。

柯文哲1日因疑感染諾羅病毒，臨時取消下午的藝文行程，但網路卻流傳柯文哲感染武漢肺炎送醫等相關消息。

北市府發言人黃瀞瑩表示，關於網路上流傳的假消息，行為相當惡質，將移請北市警局刑事警察大隊追查，依法提告，也呼籲民眾不要輕信轉傳訊息，以免觸法。

針對網路流傳冒用台北市政府LOGO公告散播台北市長柯文哲感染武漢肺炎就醫的假訊息，台北市警察局刑事警察大隊2日接獲檢舉，初步調查研判為中國或境外人士所為，正積極查處。

市刑大2日發布新聞稿表示，市警局接獲檢舉，網路流傳一則冒用北市府LOGO公告散播柯文哲感染武漢肺炎送院就醫的不實消息，市警局長陳嘉昌獲悉後，立即指示市刑大清查不實訊息來源。

根據警方調查了解，上述假訊息是透過臉書的媒體粉絲專頁發布，刊登帳號是以中國一名孫姓直播主的英譯姓名為暱稱，並將孫姓直播主臉部與其他圖片合成後，充作此帳號頭貼，從訊息內文研判，應為中國或境外人士申請一次性帳號，利用社群媒體散佈混淆視聽，警方正積極查處。

「也許會倒下，但會用最快的速度再站起來」，柯文哲2日在臉書上表示，自己昨(1日) 因疑染諾羅病毒身體不適，隨後也注意到一些「柯黑」、PTT網友及側翼粉專對於他的病情有許多發言，甚至還有中國網軍謠傳他感染武漢肺炎，他則表示，「活著，就是最大的報復」。

柯文哲2日依然在上午7時30分開晨會、8時30分開防疫會議，他也說，幸好是假日生病，不影響上班，他會繼續認真工作。

市刑大呼籲，未經查證任意散播疫情謠言，足生損害於公眾或他人者，依據2月25日公布的「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。請民眾切勿以身試法