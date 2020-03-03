宜蘭美食溫泉春日之旅 礁溪山形閣歡慶日本「女兒節」

同步歡慶日本三月三日的女兒節，推崇日式文化的礁溪山形閣自03/01至03/31獨家推出【女兒節】住宿專案NT$7,999起，活動期間同行者只要有一位12歲以下的女孩入住，即享升等豪華雙床房優惠(每房加贈早餐兩名12歲以下孩童），此外亦貼心提供加購日本酒王「初孫誕生命名酒」特製酒標服務，讓寵愛家人的您為孩子留下彌足珍貴的專屬紀念酒。



日本女兒節為日本習俗五大節日之一，源自於日本平安時代（794～1192）流傳至今，寓意為女兒祈求消除災厄、孩子平安健康的深層祝福。在這別具意義的節日裡山形閣感謝「宜蘭縣日本友好交流協會」大方出借穿著華麗和服的七層全套的「雛人形」，並於2月26日（三）至3月2日（二）在山形閣一樓展示室展出，攜手祝福孩子們平安健康、富貴幸福！

三月春暖花開好時節，感受山形閣專屬的「寧•瀞」休閒氛圍正是時候。無論是獨享客房內一噸水量的超大溫泉浴池，或至2樓寬敞舒適的大眾池享受美人原湯及檜木烤箱，皆能徹底放鬆身心靈，給您與最親愛的女兒度過美好難忘的女兒節！更多相關訊息請上官網http://yamagatakaku.com.tw/查詢，訂房、訂餐服務專線03-9872323由專人為您服務。

