持「嘉邑城隍廟」平安符入住嘉義桔子文化店＄450元起

福泰飯店集團旗下的【嘉義桔子文化店】推出「有拜有保佑 住桔子好安心」青年旅館住宿優惠，即日起~06/30只要憑「嘉邑城隍廟」（步程約9分鐘）的平安符即可以NT$450（每床位）超值價入住桔子青旅背包客房，讓旅人們輕鬆省荷包享優質住宿！為了讓旅人們享受舒適的入住體驗，於2樓設立了寬廣且設備完善的公共交誼空間及陽台區供住客使用，也會不時舉辦各類文創手作DIY或是美食音樂會邀旅人同樂。



嘉義桔子青旅希望提供外出的旅人們「回家」的感覺，除了硬體施廣受各界好評外，軟服務更是深得人心。周邊緊鄰「檜意森活村、鐵道藝術村、北門驛」等著名景點，距必去的「文化路夜市」更只有5分鐘路程，不論是一人散心或閨蜜、三五好友旅行，嘉義桔子青旅讓您有資本說走就走，享受南台灣的春暖花開吧！