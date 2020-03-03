香格里拉台南遠東國際大飯店三月慶周年

香格里拉台南遠東國際大飯店歡慶11週年，推出《美食大放送》一系列餐飲回饋活動！第一波自即日起至31日，醉月樓中餐廳【消費滿額．送櫻桃烤鴨】，凡單筆消費達指定額度，立即升等或免費招待櫻桃烤鴨；遠東CAFÉ 自助式吃到飽餐廳則推出【盡情吃到飽．早餐再免費】，活動期間以原價消費該餐廳午或晚餐，即可享有免費早餐。3月14日起，第二波加碼推出「用餐送折扣券」，只要在飯店任一餐廳用餐，不限消費金額，即可獲贈折扣券組，最低六折起，送完為止，更多活動詳情及訂位，請洽專線 (06)702-8856。

以優質服務、榮獲國內外旅宿多項大獎的香格里拉台南遠東國際大飯店，中西主廚精湛廚藝更是備受肯定，包含年節外帶、手工端午粽、母親節蛋糕等，屢獲評審青睞是各項競賽常勝軍，在去年 (2019年)世界巧克力總決賽(ICA)中，首度參賽一舉奪調味巧克力銀牌。三月歡慶11週年，飯店祭出《美食大放送》兩波活動，第一波「醉月樓」中餐廳【消費滿額．送櫻桃烤鴨】，只要單筆消費達3,000元，點用櫻桃烤鴨一吃，立即享有升等為一鴨三吃；單筆消費達6,000元，櫻桃烤鴨三吃大放送，與親友一起品嘗皮酥肉嫩、鮮美多汁的櫻桃烤鴨，搭配特製甜麵醬、捲入鳳凰、蔥白絲和黃瓜絲，滋味絕美，令人回味無窮，另有主廚招牌可供選擇，享受美食同時將全台南最美的高空城市日夜美景盡收眼底。

此外，超人氣「遠東CAFÉ 」自助餐廳則推出【盡情吃到飽．早餐再免費】優惠，向來以各式中西日料理、海鮮、精緻甜點、現調飲品等豐盛美食為台南吃到飽餐廳首選，周年慶期間，凡原價消費午或晚餐，餐廳免費招待早餐，想一品全台十大夢幻早餐就趁現在。第二波優惠再加碼，館內用餐不分平假日、只要消費、不限金額，均可獲得餐飲折扣券組，內容包含港式點心六折、平日自助式吃到飽六五折、以及中西料理餐廳七五折優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店嚴格把關食品衛生，每日從食材進貨到烹調，全面執行高標準的管理機制，所有食品器皿皆以高溫殺菌清洗，並提供的家禽菜餚與雞蛋製品為全熟，為消費者提供兼顧食品衛生與豐富多樣化選擇中西料理，適逢三月周年慶期間，享美食的同時，還有多項贈送回饋消費者。詳情請洽(06)702-8856，飯店地址：台南市東區大學路西段89號。