和逸、慕軒飯店貼心規劃Long Stay專案　首次祭出「月租客房」每晚1,500元起

月租專案房價1折起 商務客長住好Easy

國泰飯店觀光事業觀察到部分商務旅客有長期住房需求，集團旗下和逸與慕軒飯店首度推出『月租客房』專案驚爆房價1折起，即日起至2020年4月30日止（入住期限至5月31日），預訂HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館每月45,000元起，換算每晚1,500元，輕鬆入住台北市精華區位；或體驗長住台北米其林指南推薦的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店每月50,000元起，等於每晚只要1,667元，提供每位旅客高品質住宿環境、24小時尊榮服務，享有舒適低調的靜心之處。

全台和逸/慕軒飯店AMAZZING入住 送用餐7折與雙重住房折扣

針對短期住宿需求的商務人士或自由行旅人，全台和逸、慕軒飯店即日起至2020年3月31日止（入住期限至2020年4月30日）推出專屬國人的超驚喜『2020 AMAZZING POP-UP』住房專案，官網預訂享入住價每晚1,699元起，並送3項好禮「用餐7折 X 500元住宿抵用券 X 會員現折100元」，悠遊南北住宿優惠最低1.8折起！

全台和逸飯店4館，可選擇能遠眺高雄港都美景的和逸飯店．高雄中山館雙人價只要1,699元；或入住南台灣超人氣親子飯店且周邊在地美食雲集的和逸飯店‧台南西門館、各大訂房平台皆為高評價首選的和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館，皆享有超快閃優惠價，每房每晚1,999元。此外，坐擁敦化南路優越黃金地段、開幕後獲獎無數的慕軒飯店，亦響應本次聯合活動，祭出從未提供過的每晚2,999元起超狂房價，同樣享有用餐7折、500元住宿抵用券及會員訂房現折100元等優惠，絕不能錯過！