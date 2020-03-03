心樸市集新店小碧潭店3/3試營運 打造全新<點柒>品飲吧

三商家購旗下品牌，提倡有機、安心與環境友善理念的【心樸市集】暨2016年在台北市大安區開立第一間門市後，2020年3月6日（周五），在新北市新店京站時尚廣場小碧潭店開立第二間門市，供應原有的有機、生鮮、履歷蔬果等，還導入了全新『點柒』品飲吧及代理優格霜淇淋Yolé，希望能提供給新店人更多安心健康的食品選擇。

空間特色

原有四維店消費者使用空間約60坪，小碧潭店心樸市集空間再升級1.5倍，近90坪的空間，除了提供千樣心樸市集精選安心商品給消費者外，還增加『點柒』品飲吧，供應咖啡、果汁、醋飲、茶、威士忌、精釀生啤、紅白酒及現做熟食多種選擇。座位區也較原有的四維店再增加了近3倍，讓民眾在超市採買，也能稍作休息，實踐日用雜貨超市（Grocery）與餐廳（Restaurant）的餐飲超市（Grocerant）新生活概念。

飲品品牌『點柒』

提供給消費者最基礎最優質的水分，關注消費者時刻需求，在分秒必爭的世代，用點滴累積概念，樹立消費者健康意識。飲品選品原則著重採用台灣精緻農業產物，包含當季水果、產地特有茶品，為綠色力量，奉一杯好飲、盡一份心力。

開幕好禮(起至3/30)