心樸市集新店小碧潭店3/3試營運 打造全新<點柒>品飲吧

三商家購旗下品牌，提倡有機、安心與環境友善理念的【心樸市集】暨2016年在台北市大安區開立第一間門市後，2020年3月6日（周五），在新北市新店京站時尚廣場小碧潭店開立第二間門市，供應原有的有機、生鮮、履歷蔬果等，還導入了全新『點柒』品飲吧及代理優格霜淇淋Yolé，希望能提供給新店人更多安心健康的食品選擇。
空間特色
原有四維店消費者使用空間約60坪，小碧潭店心樸市集空間再升級1.5倍，近90坪的空間，除了提供千樣心樸市集精選安心商品給消費者外，還增加『點柒』品飲吧，供應咖啡、果汁、醋飲、茶、威士忌、精釀生啤、紅白酒及現做熟食多種選擇。座位區也較原有的四維店再增加了近3倍，讓民眾在超市採買，也能稍作休息，實踐日用雜貨超市（Grocery）與餐廳（Restaurant）的餐飲超市（Grocerant）新生活概念。
飲品品牌『點柒』
提供給消費者最基礎最優質的水分，關注消費者時刻需求，在分秒必爭的世代，用點滴累積概念，樹立消費者健康意識。飲品選品原則著重採用台灣精緻農業產物，包含當季水果、產地特有茶品，為綠色力量，奉一杯好飲、盡一份心力。
開幕好禮(起至3/30)
- 活動一：超過500個贈品免費送，最高價值1100元，單筆消費滿500元可抽獎乙次，1000元二次依此類推。
- 活動二：單筆消費滿599元，送Yolé迷你雪塔杯買一送一券*限250張。
- 活動三：消費滿799元，可以49元加購超快適醫用口罩乙包*限5000包。
- 活動四：新申辦會員即贈心樸好禮乙組*價值646元。(心樸果乾三包、心樸龍眼蜜乙瓶、心樸現磨花生醬乙罐) 。
- 活動五：多樣商品買一送一，VV鹼性離子水850ml買十送十。