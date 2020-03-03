【武漢肺炎】華航致信員工稱疫情「雪崩式影響甚於SARS」 暗示放無薪假？！

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）華航昨(2)日發給員工一封公司內部信件，稱武漢肺炎對公司營運的影響是「雪崩式」，甚於過往的SARS，並稱公司營運若因疫情影響持續惡化，將有其他期盼員工體諒的應變方案。

華航先前針對疫情影響已提出多項應變政策，包括：主管砍薪1成、鼓勵員工規劃請特休假及補休假，並在公司現有的事假及留停制度下，配合員工需求放寬條件由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」等。

華航2日給員工的信中，則提到若公司的營運狀況受疫情影響持續惡化，就必須推出其他的應變方案，屆時懇請同仁多予體諒。是否暗示可能會放無薪假，華航低調不評論，並說這是給員工的信，並非公開信。

中央社報導，為因應武漢肺炎疫情，航空公司都設法節省人事成本。國泰航空2月初就宣布，鼓勵員工在6月30日前，休3週無薪假；長榮航空日前內部公告，在部門業務及人力狀況許可下，鼓勵同仁使用特休，依年度天數比例希望同仁在4月底前休完1/3的特休為目標。國泰及長榮航空都表明鼓勵員工休假並未強迫。

1月23日才開航的星宇航空，目前員工休假一切照舊，星宇航空說，由於目前只有3架飛機，影響不算大。

至於這封署名華航人力資源處的信件，開頭就告知員工，近期肆虐的武漢肺炎對公司營運上所帶來的衝擊，尤甚於過往，2月取消了23%的航班，近1400班次，其中兩岸航線610餘班次、香港航線520餘班次、東北亞航線160餘班次、東南亞航線60餘班次，還有部分歐美越洋航線。

華航向員工說明，3月份的航班，目前已取消近3000班次，比例高達49%，除兩岸航線860餘班次、香港航線920餘班次、東北亞航線860餘班次、東南亞航線320餘班次外，歐美等越洋航線影響近60餘班次。4月份航班的取消狀況，現階段已達2100班次，達33%航班比例，最終取消的航班總數，仍將視疫情的狀況陸續進行調減。

華航告訴員工，武漢肺炎疫情擴散之初，占公司營收22%的中港澳航線即已受到嚴重的影響，再加上日、韓疫情擴大，更衝擊到占公司營收29%的兩條航線，讓公司陷入更艱困的營運情境。

華航希望員工了解，雖然公司曾於2003年面臨過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機，也於2009年因避險基金造成重大的虧損，然而當時的航線布局、營收規模、員工人數、營業成本以及覆蓋的層面，都與今日雪崩式的影響不同。

華航在信中提到，這次政府為避免疫情擴散所設定的旅遊疫情警示，造成公司航班大幅取消，還因其所搭配的居家隔離及檢疫等政策，使旅客因恐慌而取消行程，除造成仍在運行的航班平均載客率未達5成，旅客退票的情形更加劇公司的困境。目前評估即使這次疫情過後，公司也將需要較過往更長時間的修復期。

華航盼員工了解，為了讓一萬多名員工仰賴的公司得以繼續生存，也為了讓公司在疫情減緩時能夠立即穩立市場，現階段除了請同仁在工作之餘及能力許可範圍內，主動提出特殊事假及放寬留停的申請，同時也請同仁務必配合在這段時間適度安排特、補休。

華航也表示，若公司的營運狀況受疫情影響持續惡化，就必須推出其他的應變方案，屆時懇請同仁多予體諒，積極並配合公司所發布的各項政策。