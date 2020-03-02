率先響應政府政策提升觀光產業人力資源動能，產業菁英踴躍參與

（台灣英文新聞/文化組 台北報導）中華觀光人力資源暨資訊發展學會偕同台北城大飯店於本月辦理兩場「觀光產業職能基準應用講座」，首先訓練顧問林文蘭於講座中分享職能的基本概念與邏輯架構與資源、職能基準與職能導向課程認證機制以及職能導向課程設計-設計與發展期等3大重點方向，另本會秘書長張嘉齡則以揭秘旅遊產品操作人員如何導入職能基準的實務案例應用來分享，盼觀光學界、業界之先進朋友們能夠自行發展職能導向課程品質認證(iCap)，引領觀光產業組織人才優化。

學會理事長羅崇漢表示，受武漢肺炎疫情影響，台灣對大陸旅遊入境設限，國內陸客幾乎歸零，疫情也影響國內民眾出遊意願下降，值此嚴峻之際配合政府在職員工培訓政策，提出職能基準應用講座，引領旅遊業者教育訓練更加寬廣、更多元化。

銘傳大學企管系萬同軒教授認為：這波疫情對產業的影響範圍深廣，產業廠商除了需要政府給予協助度過此一重大突發事件外，也往往會採取緊縮支出等消極因應策略。除此之外，也可以利用此機會採取較為積極的經營策略轉型及對應人才培訓政策。「練兵度寒冬」，惡劣的環境終會過去，之後的環境也不會和過去相同，唯有利用時機檢視自己培養人才，才是長遠發展之道。樂見學界與產業界各位夥伴，攜手併進、共度挑戰。

適逢武漢肺炎疫情重創旅遊業，國內旅行社短期內已取消的陸團損失估計超過百億；在觀光局局長周永暉與各觀光公協會代表就肺炎疫情紓困措施議題座談中除傾聽業者的困境與需求之外，亦加強研議產業振興計畫；台南旅行同業公會理事長蘇榮堯此次特別與會表示，如何研提出對觀光產業在職員工等培訓補助以促進旅行業的轉型發展，台南旅行公會一定全力以赴。