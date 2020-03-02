新北9所D.school學校創意發想 防疫工作兼具教育意義

新北市9所D. SCHOOL學校聯手面對武漢肺炎創意防疫， 不僅自製防潑布口罩、紫外線燈箱、次氯酸水霧化機、 乾洗手和洗手乳等各項防疫產品， 中山國中創編防疫洗手歌於上下課間撥放， 板橋高中以生物學角度學習判別陰性或陽性的細菌種類， 讓衛生教育寓教於樂。

新北市9所D.school學校發揮108課綱生活科技領域「 想」、「做」、「用」的精神，結合科技領域、 綜合領域及自然領域教師，共同拍攝防潑布口罩、紫外線燈箱、 次氯酸水霧化機、乾洗手和洗手乳製作影片，透過線上影片( 新北市中等教育資源網/成果發表：https://se. ntpc.edu.tw/)讓教師、 家長及學生可在家方便製作並於上學時自行攜帶到校，有效防疫。

新泰國中D.school張國振校長說：「一般外科口罩使用久了 ，表面防潑水層可能會被破壞，這時候飛沫可能會進入第二層， 病菌通過的風險就會提高。」綜合領域老師在「布口罩套」 的表布選用織紋密集防潑水布，在第一層先阻擋大部分的外來飛沫。

福和國中D. school范筱蓉校長號召自然領域老師試做蘆薈保濕凝膠的乾洗 手，可改善酒精剌激皮膚的緊繃感，讓學生更願意洗手防疫。此外， 網路上許多製作洗手乳的方法，需要多種介面活性劑、甘油及鹽巴， 但介面活性劑及甘油一般學生取得不易， 因此研發出可用肥皂及鹽巴輕鬆製作的洗手乳。

中山國中D.school陳君武校長提到， 校內生科教師使用簡易的電子五金材料及木料， 結合基本的配電應用及數位機具創意設計出兼具安全性的「 紫外線燈箱」，並結合水導電性製作自動水位偵測之「 次氯酸水霧化機」，讓學生的手機及個人文具用品可隨時消毒外， 在放學後，各班更可開啟自動消毒機，全面消毒， 隔天上學時更加安心，讓防疫效果更升級。

板橋高中D. school陳若潔老師設計出有關防疫的教案與投影片， 內容包含病毒的簡介、分類、生活史並附上學習單， 提醒學生冠狀病毒的外套膜（envelop），利用加熱、酸、 乾燥、清潔劑與各類有機溶劑可以輕易破壞。只要用稀釋漂白水、 紫外光、清潔劑或酒精等就可有效殺死冠狀病毒。 學生也從革蘭氏染色鑒別細菌的方式，判別陰性或陽性的細菌種類， 了解由細菌感染的疾病診斷及治療，不僅提升衛生的意識， 更學習到生活的常識。