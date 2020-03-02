臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超944.35億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/2/24~2020/2/27）外資在集中市場總買進金額為1,392.83億元，總賣出金額為2,337.18億元，賣超為944.35億元，另統計自2020年年初至2月27日止，外資總買進金額為1兆2,682.06億元，總賣出金額為1兆4,408.70億元，累計賣超為1,726.64億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆5,008.84億元新台幣，占全體上市股票市值的42.39%，較2月21日的15兆1,292.01億元新台幣，減少6,283.17億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：榮成：買進27,583千股，賣出15,458千股，買超12,125千股。

第二名：神達：買進19,131千股，賣出9,720千股，買超9,411千股。

第三名：晶技：買進10,280千股，賣出3,018千股，買超7,262千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進63,400千股，賣出162,521千股，賣超99,121千股。

第二名：群創：買進155,784千股，賣出240,558千股，賣超84,774千股。

第三名：新光金：買進56,681千股，賣出124,703千股，賣超68,022千股。