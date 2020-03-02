越南女子招攬同鄉大撈賣春財 5年非法獲利上千萬

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署南區事務大隊臺南市專勤隊日前接獲線報，1名來自越南的新住民在台南市善化區及新市區開設連鎖色情養生館，專門從事色情按摩，主打店內越南籍年輕女性，顏質高、身材好及皮膚白皙，且不定期在臉書發布小姐動態，吸引男客上門消費。

臺南市專勤隊獲報後，報請臺灣臺南地方檢察署指揮偵辦，經數月跟監並掌握相關事證，見時機成熟，共同與法務部調查局臺南市調查處及臺南市政府警察局善化分局同步執行搜索行動，現場查獲2名男客正從事性交易，共帶回主嫌越裔國人黎女、同居合夥人、9名越南籍女性及3名在場男性客人。

調查發現，黎女有計畫性的招攬同鄉年輕女子來臺大賺賣春財，除協助代辦簽證手續，還先行借貸來臺費用，再以從事色情按摩所賺取之金錢分次償還，每次交易抽取新臺幣500元，額外扣取住宿費及水電費等，更主打年輕幼齒的女子做為店內紅牌，獲得買春客大量好評，上門消費者絡繹不絕。

黎女為躲避查緝，租下隔壁透天厝供小姐躲藏，另外在每間按摩室內安裝電視螢幕，藉由監視鏡頭規避臨檢，查緝人員經長時間埋伏，見時機成熟進入養生館執行搜索時，店內小姐竟然失去蹤影。

所幸查緝人員鷹眼發現地面腳印，循著足跡追查，果然在鄰宅房間內發現5名小姐用棉被遮蓋全身，而將其一網打盡，同時也在天花板內搜出大量保險套，全案經臺灣臺南地方檢察署於今(109)年1月底偵查終結，予以起訴。

臺南市專勤隊隊長熊德仁表示，部分不肖人士為追求金錢利益，不惜觸犯法令，呼籲國人不要抱持僥倖心態以身試法，一旦非法聘僱違法外來人口，除違反就業服務法外，更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察，展現嚴正執法的決心。

（圖/ 移民署提供）