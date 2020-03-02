【武漢肺炎】南韓確診破4千、逾半數為教徒　新天地教主李萬熙兩度下跪道歉

圖為2日南韓民眾在首爾火車站, 觀看戴著口罩的新天地教主李萬熙, 召開記者會的電視畫面 (美聯社) 圖為2日南韓民眾在首爾火車站, 觀看戴著口罩的新天地教主李萬熙, 召開記者會的電視畫面 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 根據南韓媒體最新消息，南韓中央防疫對策本部2日通報，截至下午4點，南韓境內感染新型冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）確診病例增至4335例，較當天零時新增123例。

累計死亡病例暫未公開，但據地方政府消息，當天大邱市死亡病例較當天零時增加4例。

根據南韓媒體報導，韓國目前確診者當中，約有57%為新天地耶穌教會、大邱分會相關人員。

南韓武漢肺炎疫情快速延燒，教會遭質疑未配合防疫，高齡88歲的新天地教會總會長李萬熙，今天在新天地研修院前臨時召開記者會，下跪謝罪(如下圖) 說:「身為信徒的代表，真心向國人道歉」。

據報導新天地教會總會長李萬熙, 2日在記者會中兩度下跪道歉 (美聯社)

他也提到感染者仍在增加的問題，「我們真的沒有臉見人」，據了解他在記者會現場兩度下跪道歉。李萬熙並承諾會全力支持防疫。

新天地教會大邱分會2月中爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染，外界質疑新天地教會起初拒絕提供教友名單，後續雖提供名單但也不完整。首爾市政府1日以涉嫌觸犯殺人罪、傷害罪和違反防疫相關法規為由，要求檢方對李萬熙（Lee Man-hee）和新天地教會12個分會的負責人，展開調查。

現年88歲的李萬熙在南韓時間今天下午3時15分左右召開記者會表示，當局已盡了最大的努力，「我們也立即提供協助，但仍對此感到相當羞愧」，李萬熙並下跪請求各界原諒。

中央社引述韓聯社報導，李萬熙說，會盡所有人力、物力支援政府，並表示「現在不是討論誰做得好、誰做得不好的時候，上天會看顧一切」。

新天地教會大邱分會2月出現首例確診，因確診者病發後仍出席多達千人參與的禮拜等活動，使大邱市及鄰近慶尚北道地區，成為武漢肺炎重災區，每天至少新增300到400名確診病例。

韓國英文報紙「韓國時報」（The Korea Times）則報導，韓國京畿道水原市檢察署今天表示，他們正在調查李萬熙疑似和韓國武漢肺炎疫情迅速擴散有關。

一群新天地教會前成員，2月27日向水原市檢察署提出刑事告訴，指控李萬熙妨礙韓國政府的防疫工作。

這些原告在檢察署前表示：「李萬熙提交假文件，阻礙政府為對抗新型冠狀病毒所進行的流行病學相關工作。」

新天地教會起初拒絕與韓國政府分享20多萬名教友名單，直到面臨越來越大壓力才終於交出，但名單仍遭批評不完整且不準確。

根據今天上午的統計，韓國武漢肺炎已造成18人死亡，確診的3736例當中，至少2113例是新天地教會成員。