法籍神父劉一峰愛心無國界 獲港澳台灣慈善基金會愛心獎

來自法國的劉一峰神父愛心無國界，奉獻臺灣50多年獲各界肯定與感謝，經花蓮縣政府推薦並獲選港澳台灣慈善基金會第14屆2019愛心獎，獎金14萬美元，為華人世界最高獎額的愛心慈善獎。

天主教巴黎外方傳教會的劉一峰神父現服務於天主教玉里天主堂。1966年到臺灣服務至今幾乎都在花蓮，後並成「安德啟智中心」的負責人。神父感於財務可能有限，便展開資源回收的工作；2006年申請勞動部多元就業方案12個專職的工作機會，讓身心障礙或長期失業者，從事兼具環保與社會公益的工作。

多年下來共籌得新臺幣800萬元，不但支應安德啟智中心，多餘的款項還能濟助其他團體。2012年更獲得勞動部頒給「多元就業金旭獎」最佳社會公益獎，表彰玉里天主堂以資源回收促進就業與公益的表現。



劉一峰神父，不僅在地方上成為傳奇人物，事蹟更獲各界肯定。2001年因與42位花蓮巴黎外方傳教會傳教士經40年田野調查，編撰阿美族與布農族語辭典，獲第六屆中法文化獎。

2012年獲頒花蓮縣榮譽縣民、2012年勞動部「多元就業金旭獎」最佳社會公益獎、2013年基層芳草人物代表、2015年內政部「績優外籍宗教人士」表揚、2015年總統文化獎之「人道獎」、2015年吳尊賢愛心獎慈善服務獎、2015年獲頒紫色大綬景星勳章、2016年獲醫療奉獻獎。2017年取得中華民國身分證。

2018年設立財團法人花蓮縣劉一峰神父天涯若比鄰文化與藝術基金會，發揮劉神父資源回收的精神，蒐集各種廢布，再由神父長期協助的身心障礙或失業者，製作環保布包，兼具公益文創及循環經濟。（新聞轉載自新住民全球新聞網）