防疫優先暫停大型聚會 竹市神職人員赴宿舍關懷移工

新竹市府另也製作英語、印尼語及越南語三種語言的防疫宣導文宣(圖片翻攝自新竹市政府網站） 新竹市府另也製作英語、印尼語及越南語三種語言的防疫宣導文宣(圖片翻攝自新竹市政府網站）

為配合武漢肺炎防疫優先，避免群聚感染，新竹市長林智堅日前與各大宗教團體領袖會商，暫停大型宗教聚會活動，天主教會新竹教區也宣布暫停主日彌撒，林智堅市長表示，經拜會李克勉主教，達成協議主日彌撒暫停，但信仰不喊停，天主教會新竹教區昨(1)日指派于歐文神父配合新竹市政府關懷移工行程，前往移工宿舍關心移工們並為其禱告，嚴守防疫工作同時，仍帶給移工們宗教上安定力量，市府另也製作英語、印尼語及越南語三種語言的防疫宣導文宣，盼防疫衛教知識也能滴水不漏。

林智堅市長表示，因應武漢肺炎疫情期間，各大宗教陸續停辦大型集會活動，但也要兼顧移工們的宗教信仰需求，他特別指示民政處與勞工處研擬兼顧移工宗教信仰與防疫政策的替代方案。「市府會提供一切必要的協助」林智堅市長強調；另外，市府也製作英文、印尼語和越南語在內的三國語言防疫宣導文宣，宣導防疫常識，讓防疫工作滴水不漏。

于歐文神父表示，雖然堂區暫停公開彌撒，但教友可以透過聖物祈禱、奉讀福音與行善等方式持續信仰，希望大家都能平安渡過武漢肺炎疫期。勞工處另提供防疫英文宣導海報，請管理單位張貼，提醒移工養成良好的衛生習慣。

來台5年8個月的移工ONATE JANEL MA表示，週日都會到北大路教堂或光復路教堂作彌撒，因應疫情他們會在宿舍房間自己禱告或是在宿舍的小教堂中禱告，以獲得心靈上的平静。于神父到宿舍關心她們，讓她非常感動。她覺得在新竹市工作很安全，政府、雇主、舍監對防疫很積極，也很專業，還請神父來宿舍為大家禱告，她覺得很感激。

勞工處說明，防疫海報有英語、印尼及越南三種語言，將張貼於本市公司、移工宿舍、印尼商店或越南商店，人人一起來防疫。市民朋友如有移工聘僱、工作或生活等相關問題，可撥打市民服務專線1999洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）