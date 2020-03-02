口罩產量提升！ 3/5起成人7天可買3片、兒童5片

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今日表示，由於國內醫用口罩產能持續提升，本週四（3月5日）起將提升實名制口罩領取數，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片。

指揮中心表示，由於國內醫用口罩徵用產能持續提升，本週預估產能將達到每日平均820萬片。

3月5日(週四)起將實名制口罩每人「可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片

包含健保特約藥局及衛生所等全國各據點成人口罩每日提供量由400片增加為600片，兒童口罩則因絕大部分據點均有剩餘，維持每日提供量為200片，仍限13歲以下兒童健保卡購買，其餘成人口罩和兒童口罩的購買原則和價格亦不改變。

本週四調整後，全國實名制口罩總供應量將由原本每日約390萬片提高至每日約520萬片，其餘產能提供醫療、防疫、產業等需求。

醫療院所方面，指揮中心表示，除維持原本的醫療配送量之外，已於近日陸續撥補全國各醫院外科手術口罩庫存至30天安全準備量、N95口罩及防護衣至25天安全準備量。針對住院陪病者、洗腎、化放療病患等頻繁就醫需求的配送量，也已由每日13萬片加倍至26萬片，醫院收到後，最快明天可開始提供上述陪病者和病患使用。