台灣武漢肺炎2日新增確診1例　為案34陪病女兒

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今日新增新冠肺炎確診個案一例，總計來到41例，新增案例為案34的女兒，曾多次至病房陪伴，近期無旅遊史。

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內第41例COVID-19(武漢肺炎)病例，為案34的20多歲女兒，近期無旅遊史，除自身有過敏體質外，無任何不適症狀。

指揮中心說明，案41於2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於今（2）日確診。



指揮中心表示，因應本起群聚，已於2月28日至3月1日陸續完成醫院急診、案34確診前住院病房之清潔消毒，經再次採驗環境檢體結果均為陰性。另針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共289人，並採檢231人，其中5人確診、197人陰性、其餘檢驗中，將密切追蹤這些接觸者之健康情形。

指揮中心表示，昨(1)日國內新增99例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,291個案，含41名確診、2,068名排除，餘隔離檢驗中(119名初驗陰性、其餘待檢驗)。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,026例，較前日新增202例，其中7,110例重症，2,912例死亡。

國際間累計8,233例確診病例，分布65個國家/地區；病例數以韓國3,736例、義大利1577例、伊朗978例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及日本253例為多；病例中126例死亡，其中伊朗54例、義大利34例、韓國18例、鑽石公主號6例、日本6例、香港2例、法國2例、澳洲1例、菲律賓1例、泰國1例、美國1例。