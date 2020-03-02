〈時評〉中國籍納健保？台灣不應打腫臉充胖子

中國籍人士是否要納入健保，近來又受到高度關注，這個由馬英九政府放寬的政策，民進黨政府有意重新檢討，其實，對於中國籍學生是否應納入健保體系，也可透過這個機會重新一併檢視。

台灣的健保體系享譽全球，許多國家前來取經，但台灣健保確實面臨破產的危機，因此，如何讓健保制度能夠持續運作，是重中之重的問題。所以在人道考量、健保體系穩定運作下，必須有不同的思考。

這個問題，最近會浮上檯面，主因是原本謠傳滯留中國的血友病童為中國籍，因為他母親是取得中華民國身分證的中國籍配偶，採取依親模式，享有台灣健保，後來證實該童是我國國籍，也讓中國籍人士哪些人可在台灣享受健保好處，成為各界討論焦點。

依現有規定，中國籍配偶的中國籍子女確實可加入台灣健保，這是2015年當時馬英九政府「公告」放寬「居留證明」的結果。依原本規定，不是我國國籍者納入健保條件，必須領居留證明後，在台居住滿6個月即享有健保。

後來，馬政府改成依親或探親「入出境許可證」，就算是「居留證明」，也適用「居住滿6個月即享有健保」的規定，使得當年就有6萬多人加入健保。

如此放寬結果，已讓台灣健保財務造成一定程度的衝擊。同樣地，在人道立場考量下，民進黨政府上台後，決定讓中國籍學生納入健保體系，不過，必須全額負擔健保費用，政府不提供任何補助；但由於爭議太大，目前這項提案已躺在立法院三年多，沒有再被提起。

不論是憑入出境許可證，或是中國籍學生，都是短期在台灣居留，換句話說，只要負擔幾年費用，就可在那段期間內享受台灣健保，反觀台灣多數人，是一輩子都在繳交健保費，兩者若是享受同樣健保的好處，除了人道以外，恐怕不會有太多人覺得公平。

何況，多數類似這種短期居留時，在各國普遍都是採取商業投保的制度，由民間業者決定是否要承接，台灣卻選擇大方獨厚這群人，台灣財政良好也就算了，但健保的黑洞一直在擴大，台灣人要打腫臉充胖子，未免也說不過去。

（作者李平華，資深媒體人）