〈時評〉武漢肺炎全球股市震盪　巴菲特投資策略擺中間

武漢肺炎疫情影響，全球股市上周重挫，投資人究竟應該怎麼看待股市？當然，每位投資人各有不同的思考及操作模式，但也許可以趁著這次股市大跌之際，檢視自己投資策略，是否有可以改進的地方。股神華倫．巴菲特最近表達自己的看法，或許可以作為參考。

這次股市風暴來的又急又猛，在春節期間美股大跌，1月30日台灣開紅盤，當天暴跌696點，投資人幾乎沒有應變的機會，隨之一路下挫至今日11170點作收，一個月就跌掉947點，不能謂之不重。他山之石可以攻錯，讓我們看看華倫．巴菲特對股災的看法。

巴菲特說，疫情確實令人擔憂，但是，他不會藉由媒體來預測巿場，也不會根據新聞標題來買賣股票，因為波克夏．海威瑟投資公司買進企業，都是著眼於未來2、30年的價值，不會因為一個疫情影響投資決策。他認為目前持股基本面都沒有改變，不需要擔心。如果投資標的沒有20年以上的價值，那他一分鐘都不會擁有它。

也就是說，華倫．巴非特的策略，完全重視公司基本面，不跑短缐，這是一般台灣散戶投資人要重視的問題。

股市暴跌，正好提供投資人可以用較低的價格買進基本面佳的股票，重要的是，投資人要確實了解標的的投資價值，不要每天盯著股價起伏擔心。

而香港首富李嘉誠的看法，與巴菲特不謀而合，他認為投資股票要「不疾而速」，平時做好功課，當好機會來臨時，就趕快下手買進。

巴菲特說，投資人不該追求超出自身風險承受能力的收益，也就是說，投資股票要量力而為，千萬不要擴張信用，短期資金不應該拿來做長期投資，避免因爲週轉失靈，股票被迫低價賣出。

巴菲特認為蘋果是全世界最好的企業，波克夏擁有5.5%的股權，收益良好。未來會繼續持有，不會因為它受到肺炎疫情影響，調降財測，而改變看法。

至於89歲高齡，會不會擔心自己壽命影響波克夏的未來，巴菲特說，百分之一百不會，任何一個事業，都不應該受到一個領導人是否存在，而影響未來的發展。

巴菲特的看法，可以提供投資人參考，如果疫情造成持股困擾，那是不是可以檢討投資策略是否有問題，而作適當調整。