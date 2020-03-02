【武漢肺炎】 台灣11人團與確診以色列乘客同班機　土耳其航空要求全機旅客出境

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 11名台灣旅客因為湊巧與一確診武漢肺炎的以色列乘客同機，結果航空公司要求全團直接出境。指揮中心應變官莊人祥今(2日)說，已掌握這11名旅客，他們將在下午或傍晚抵台並在機場初步篩檢，若無症狀則返家居家隔離14天。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥，中午接受聯訪時表示，此台灣團2月28日進到以色列時，所搭乘的土耳其航空班機上，有一名以色列籍的武漢肺炎確診者。

莊人祥說，此名以色列確診者曾經搭乘鑽石公主號郵輪，是郵輪上的確診者之一，在日本治療後，經2次採檢陰性出院，準備返國，剛好與此台灣旅遊團同班機。

結果這名以色列人回到以色列後，又被驗出陽性。與台灣第40例個案在日本治療完畢、呈現2次採檢陰性出院，返台又呈現陽性（復陽) 的情況相同。

莊人祥強調，土耳其航空公司決議機上全數乘客都遣返，並非只有台灣團遭遣返。

莊人祥說，此團原定昨(1)日返台，因班機轉機延誤等因素，改至今天傍晚抵台，目前指揮中心已掌握。因此團旅客為確診者的同機接觸者，等此團抵台後，檢疫人員會在機場進行發燒、呼吸道等初步篩檢，若有疑似症狀者，將進一步送醫採檢，無症狀者則返家，進行居家隔離14天。