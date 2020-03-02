武漢肺炎衝擊法國羅浮宮　今起閉館旅客超失望

（台灣英文新聞/文化組 綜合外電報導）巴黎羅浮宮受新冠肺炎衝擊，於今日起閉館，許多觀光客難掩失望，確切的開館時間尚未公布。

受新冠肺炎疫情影響，世界知名景點法國羅浮宮閉館啦！羅浮宮去年吸引960萬人次參觀，其中過半為外籍旅客，也因此在羅浮宮密閉空間內上班的員工，對自身健康感到憂心，幾乎一面倒的投下贊成「閉館」一票，連高層也無法動搖心意已決的員工。

法國總工會（CGT）成員賈拉尼（Christian Galani）告訴法新社，大約300名羅浮宮博物館（Louvre Museum）員工今（2）早開會且投票，「幾乎一致通過」閉館的決定。

羅浮宮員工兼工會代表安德烈‧薩克麗絲汀（Andre Sacristin）向美聯社表示，來自各地的旅客讓他們很擔心，感染的風險非常非常大，雖然館內的2300名員工沒有已知的感染病例，但這只是時間問題。

羅浮宮證實，羅浮宮今日（1日）全天閉館，且會退款給買好票的民眾；館方與員工將於明天進行另一次會議，目前尚不清楚羅浮宮何時重新開放。

雖然許多觀光客難掩失望，但為了做好防疫工作，全世界都不能掉以輕心。法國政府已於上周六（29日）起禁止室內公共超過5,000人的聚會活動，並也呼籲大眾摒棄傳統見面親臉頰打招呼的習慣。

法國衛生部統計，武漢肺炎確診人數，已增加至130例。目前法國境內有2人染病不治。