根留台灣 我國再添9名傑出高專人士歸化

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部於2月26日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長生物科技研發及協助我國與東南亞經濟合作的馬來西亞籍黃先生等9位高級專業人才，歸化我國國籍。累計已有128名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計9名，包括醫學領域3名、經濟領域2名、文化藝術領域2名、科技領域1名、教育領域1名。

其中馬來西亞籍黃先生任職於生技公司副總經理兼研發部總監，不但帶領該公司研發團隊進行生技開發研究，申請多項專利，有助於國內生技產業發展，更積極協助成立馬臺經濟合作協會及臺灣東協經貿論壇，並擔任馬臺經濟合作協會副主席，促成臺灣與馬來西亞雙方經濟合作，對我國與東南亞國際合作及經濟發展深具貢獻。

另一位馬來西亞籍黃先生具有骨科學及再生醫學等專業，其研究表現優異，曾獲頒臺大醫學院博士論文優秀著作獎、臺北醫學大學附屬醫院骨科聯合學術論文發表競賽第一名。

其成功開發新式「一步法關節軟骨修復方法」，此治療方法獨步全球，研究成果獲國內外肯定，有助提升我國相關研究水準，促進我國生物醫學領域之發展。

此外，美國籍呂先生任職於半導體相關企業，主要負責半導體業務技術銷售與應用開發，曾參與102年諾貝爾物理獎得主希格斯玻色子實驗設計，對臺灣與歐美相關設計領域貢獻良多，有助我國高科技領域研究與發展。

而日本籍後藤先生不但在貝斯「速彈」方面具有獨特技巧，在作曲方面也曾獲得第5屆「全球閩南語歌曲創作演唱大賽」最佳作曲獎，其與臺灣知名歌手長期合作，曾參與金曲獎最佳年度專輯錄製，在流行音樂創作及演奏領域均有優異表現。