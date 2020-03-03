《藍彩霞的春天》政治符碼的如是我觀（上）

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李喬1985年出版的長篇小說《藍彩霞的春天》，經改編成歌舞劇形式，自去年11月9日至今年3月15日在台灣中（苗栗）、南（高雄）、北（台北）三地巡迴演出四場。

首演的苗栗是李喬的出生地，高雄是美麗島事件發生所在，228的第一槍就在台北街頭響起，歌舞劇演出城市的挑選與時間由近而遠的排序，固然應該只是無心的巧合，可有心人看起來則彷彿像是刻意的精心安排。

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《藍彩霞的春天》於1984年5月開始在民眾日報連載。距離1981年7月2日的陳文成命案三年不到，整個台灣還籠罩在蔣經國的白色恐怖統治氛圍之下（蔣經國於1988年1月13日才去世），警總的幽靈還日夜在台灣上空徘徊（為虎作倀的「警備總司令部」於1992年7月裁撤），即使文學的李喬是很政治的（附記：筆者與李大師曾在苗栗的選戰場合同台助講，也曾連袂造訪新竹市民進黨前輩市議員林茂松醫師），即使戲劇化「反抗哲學」的《藍彩霞的春天》是很政治的，想當然爾，在當年的時空背景下，作者也只能透過實境虛擬的手法，以小說的模糊、張力挑戰讀者的透視力與想像力。

小說，畢竟不是回憶錄、傳記或報導文學。尤其當作者要避免心虛的被反抗者自動對號入座而惹禍上身，除了大輪廓會是模糊的，會故意穿插許多加油添醋的枝枝節節以故弄玄虛、以迷惑讀者，情節的推展更甚至可以大玩重新排列組合的遊戲。

總之，作者模糊的功力愈高，小說的張力也就愈大。個人認為，做為一部「賈語村言」（彭瑞金語）的小說，有辦法讓各有主觀、各有好惡的讀者做不同角度的切入解讀，讓眾多評論者與碩博士論文寫作者能使出渾身解數各取所需地「小題大作」一番，「藍」書的作者無疑是非常成功的。

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李喬在「藍彩霞的春天」新版序（自立晚報1993.9.17）一文中，挑明了講：

⋯⋯令人懷疑，視作「太黃」者其身心結構是否有病？⋯⋯

這本小說，站在統治者立場是「應該」禁的，為了「太黃」

是藉口，真正原因是這本「黃色小說」具體化了作者的反抗

理論。⋯⋯任何受難者不行動的理由都是懦弱的藉口，而反抗

的手段沒有可否而且沒有上限。反抗是人性中最高美德。⋯⋯

「藍」書確實是我多年思考的抽想理論「反抗哲學」的戲劇

化表演。⋯⋯僅止於看小說的，我也可以保證：「藍」書滿好

看的。⋯⋯

作者的導讀，既然將黃色小說四字加上引號，可見是此地無銀三百兩的意思，等同於明白宣示，讀者可以有各自不同的詮釋，卻千萬別只戴著黃色眼鏡看「藍彩霞的春天」，否則，作者的煞費苦心，只能給也只會給讀者表平面的、膚淺的、索然無味的、只有視覺沒有思覺的：書滿好看的！？

不錯，作者的又是反抗理論又是反抗哲學的，才是想跟讀者對話的，才是想與讀者一起建構的！

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在「藍彩霞的春天」新版序中，李喬似有意若無意又提到：

最「可怕」的是新竹師院的一位教授為「藍」書的人物作一

「對照表」，指出小說人物影射現實人物的結構性，並在讀書

會中專題報告⋯⋯。

李喬此處說的新竹師院教授，正是在下。該次讀書會成員是幾位新竹師院跨系教授及另一半，確切時間已忘（應該在「藍」書出版後不久），地點在筆者師院客家摯友同事范文芳教授住家書房。專題報告有幸邀請李大師親臨與談，在白色恐怖的年代、在警總是現實存在而非只是人人心中還留有個小警總的後警總時代，筆者能或多或少點出作者內心一角的某些深層意底，即使彼此心照不宣，即使有知音遇上作者迸出相惜火花的喜悅，於今回想起來，當初的專題報告還真的是有點「可怕」！

在是次讀書會中，筆者「打開天窗說亮話」（借用彭瑞金文章標題），勾勒出藍彩霞被一賣再賣，過著迎來送往，眾人蹂躪、眾人「騎」的妓女生涯，正是台灣的歷史寫照，也是偺大家的共同生命體驗。至於藍彩霞與偺大家、莊青桂與蔣經國等等等等的對照關係，經李大師提點以其熟悉的生活用語（客語）唸藍彩霞與偺大家做為「破題」，接下來莊青桂與蔣經國的暗合也跟著就豁然開朗起來，讓人有謎底揭曉、原來如此之嘆。

正因如此，想在此附帶一提的是：在解析李喬的作品時，可能要時時跟大師的客家（話）身分背景做聯結與聯想，免得作品中可能蘊含的某些客家質素精髓給遺漏，那就可惜了。像李蕙如的”李喬《藍彩霞的春天》中的反抗哲學”（台北大學中文學報第18期，2015年9月，頁1〜13）一文，由於無法由客語的觀點去參透，隔河洛話的靴搔客家話的癢的結果，就難免出現類似「『藍』意即河洛話中的偺，指我們大家」（實則「彩霞」才是暗喻指「大家」）的小小錯誤解讀。

（作者為新竹教育大學退休副教授）