【武漢肺炎】撐不住！周星馳《食神》取景地　香港知名水上餐廳「珍寶海鮮舫」解雇員工暫歇業

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港歷史悠久、備受觀光客歡迎的知名水上餐廳「珍寶海鮮舫」不敵武漢肺炎 (COVID-19, 新冠肺炎) 疫情衝擊，宣布暫停營業一個月，並解僱所有員工，直到另行通知為止。

自「反送中」暴力衝突發生以來，香港旅遊業、零售業和餐飲業備受打擊，客流量大降，而2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的爆發，更是讓業務陷入谷底，近來已有不少店鋪倒閉。

綜合香港媒體與中央社報導，面對經營困境，珍寶海鮮舫1月已經裁減一半員工(約60人) 及縮減營業時間，表示將繼續向賓客提供優質的服務。現在卻傳出結束營業的決定。

不過，珍寶海鮮舫最大股東公司新濠國際，回覆傳媒查詢時僅表示，由於疫情對業務構成重大影響，餐廳將於3月3日起暫停營業，直至另行通知。

新濠國際表示，公司將會密切留意經營環境，並在適當時間交代最新情況。

珍寶海鮮舫又稱珍寶王國，是兩艘畫舫酒樓的統稱，分別是珍寶海鮮舫(Jumbo Floating Restaurant）)和太白海鮮舫(Tai Pak Floating Restaurant）。它們停泊在香港仔避風塘，最初建於1950年，先後經過多次易手，現為新濠國際負責經營。據了解周星馳主演的經典電影《食神》和多部中外電影，都曾在船上取景。

珍寶海鮮舫長76公尺、寬22公尺、高28公尺，面積有4萬5000平方英尺，可容納超過2300名客人，有「世界上最大的海上食府」之稱。

珍寶海鮮舫早年由商人王老吉集資籌建，1971年開業前發生大火，造成多人死傷。1976年，有「賭王」之稱的商人何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤投資重建。