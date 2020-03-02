〈財經主筆室〉星港馬國祭千億元紓困 救市更需搶快

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重破壞整個亞洲的流動性和供應鏈，各國經濟都面臨嚴重打擊，因應新型冠狀肺炎疫情對經濟造成的影響，包括印尼、新加坡、香港、澳門，馬來西亞等地，先後都宣布各種救市紓困措施，台灣行政院日前也通過600億元特別預算案，除紓困也納入振興計劃，亞洲諸國如今比的不僅是防疫能力，對如何刺激消費、提振經濟也都紛紛下重手，在疫情最為艱困期間，更要比誰的產業能夠儲備最多能量，疫情過後經濟恢復速度就最快。

香港疫情慘重，經濟加速蕭條，香港政府緊急出手救市方案，為帶動當地消費，將向每名18歲以上的香港永久居民發放1萬港元，此外還包括針對企業施行，低息貸款等利多，紓困金額達到4,667億台幣。繼香港發放防疫紅包後，澳門政府也宣布，由於新冠肺炎疫情對澳門經濟民生造成影響，決定提前在4月1日起分批發放今年度現金分享，永久居民可領一萬澳門元，非永久居民可領6千，受惠人數約72.8萬人，涉及預算約71億澳門元。

新加坡2019年經濟僅成長0.7%，是2009年來最差一年，由於與中國經濟關係緊密，新加坡被外界認為是最易受疫情影響經濟體之一，總理李顯龍已表示不能排除經濟衰退，新加坡政府已將2020年成長預期從0.5%~2.5%下調至-0.5%~1.5%，打算在最新預算撥出56億元新幣（約1,200億台幣）來渡過經濟危機，這個預算將造成明年出現109.5億元新幣預算赤字，創紀錄占新國國內生產總值的2.1%。

印尼也與中國經貿關係密切，印尼政府官員就曾表示，中國經濟增長減1%，印尼受影響0.3~0.6%，印尼雖至今暫未有確診個案，但其央行日前仍然宣布，下調7天期逆回購利率25點子至4.75厘，以貨幣政策保持寬鬆方式，來抗衡疫症對印尼經濟潛在衝擊，這個擁有高達4.2億人口數國家，也為經濟可能受疫情衝擊十分擔心 。

繼印尼、新加坡、香港、澳門先後宣布救市紓困後，馬來西亞過渡首相馬哈迪也宣布總值200億令吉（約1,440億元台幣）的2020年經濟振興配套措施，協助受新冠肺炎疫情衝擊的行業及民眾，當中重點支持的是旅遊業，期望這項經濟刺激配套措施，確保馬來西亞今年經濟成長率能維持在3.2%至4.2%。

台灣主計總處日前公布最新今年經濟預測，將成長率預測下修0.35個百分點，至2.37%，第一季經濟成長率首當其衝，從預估3.02%下修至只有1.8%，創近15季新低。但主計長朱澤民指出，以2003年SARS疫情約3個月左右、影響經濟成長率0.57%來看，目前台灣疫情有效控制，民眾恐慌情緒應可逐漸減低，加上近年電商與外送平台蓬勃發展，且台灣經濟基本面仍佳，衝擊應會低於SARS。

針對此次新冠肺炎疫情造成經濟加速蕭條，各國都預料對經濟衝擊將遠大於2003年SARS造成影響 ，台灣主計處卻反向認為衝擊會低於SARS，當亞洲各國紛紛加大各種救市方案，動輒祭出千億元台幣以上的振興措施，就連僅有560萬人口的新加坡，也撥出高達1,200億元台幣來渡過這次經濟危機，反觀有2,300萬人口的台灣，行政院目前只提出600億元特別預算案，期望來渡過這次疫情危機，台灣對防疫工作效益不錯，但於疫情可能帶給經濟的負面影響，評估是不是有點過於保守或樂觀呢？