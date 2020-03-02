〈時評〉西班牙流感回顧

大約在一百年前的1917年年底，當時正值第一次世界大戰期間，在法國北部一處軍隊集結區和野戰醫院區出現了一種新型的傳染病；這種病的症狀類似於一般的感冒，主要是呼吸道的感染；但不同的是，這種新型傳染病的死亡率特別高，並且集中在年輕力壯的人身上。

隨著戰爭期間軍隊調動的頻繁，這個傳染病很快的傳播到全球各地，造成全球的大流行。根據估計，當時全球約19億人口當中，有5億人口被感染；而病死的人數估計在4千萬至1億之間，比當時在戰爭中死亡的人數還要多。這場瘟疫可說是人類瘟疫史上死亡最慘重的一次。

當時日本統治下的台灣也未能倖免；從1918年6月初至1920年2月底，共有約77萬人遭到感染，造成44,700多人死亡。當時台灣的總人口只有367萬人，而在這場瘟疫中就死了4萬多人，災情不可謂不慘重。

後世俗稱這場瘟疫為「西班牙流感」，但其實它並非爆發於西班牙。之所以會有這個稱呼，一般認為當時正值大戰期間，參戰的國家－－尤其是英、美、法、德等國－－對媒體多所限制，很少報導相關的疫情。而西班牙沒有參戰，是個中立國，因此媒體對西班牙疫情的報導相對較多；尤其西班牙國王阿方索十三世(King Alfonso XIII)嚴重染病的新聞更讓全世界印象深刻；因此「西班牙流感」(Spanish flu)的稱呼便不脛而走。

在這場瘟疫爆發的二十世紀初，現代醫學尚處於萌芽的階段；當時人類只知道大自然中有些細菌會使人致病。當時的人雖然能在顯微鏡下看到各式各樣的細菌，但卻看不到「西班牙流感」的病原體。於是出現了許多臆測性的說法，其中最流行的一種說法是根據「星相學」而來；也就是說，人之所以會罹患流感是受到天上各種星座的影響所致。因此，當時的醫學界就稱流感為「influenza」；這是個義大利文，相當於英文的「influence」，意思是「影響」，在當時尤指天上的星座對人的影響。

從現代醫學來看，這當然是無稽之談；因為現在我們都知道，流感的病原體是「病毒」(virus)。但是病毒太微小了，用當時的顯微鏡是看不到的。既然當時的醫學對流感的病原體一無所知，當然對它的傳染方式和傳播途徑也無法確悉；因此這場「西班牙流感」究竟是從哪裡爆發出來的，便成了一個謎團。

多年來許多專家學者試圖從當年留下來的一些資料片段來拼湊出一個輪廓，了解「西班牙流感」病毒的源頭究竟在哪裡；其中最有趣的結論是認為源頭是在中國【註】。由於1918年「西班牙流感」肆虐全球時，中國的疫情與其他國家地區相較相對緩和，死亡的病例也相對的少；因此法國巴斯德研究所(Pasteur Institute)的首席專家安嫩(Claude Hannoun)在1993年就推論說，這很可能是在這之前病毒已經在中國境內流行一段時間，使得許多中國人體內已經產生了抗體的緣故。這種病毒經過變異之後傳到美國，然後隨著軍隊的調動，再由美國傳到法國境內的戰場。

另外，紐芬蘭紀念大學(Memorial University of Newfoundland)的歷史學家韓福瑞(Mark Humphries)在2014年也由舊檔案中發現，在第一次世界大戰期間，中國雖然沒有直接參戰，但曾經派遣96,000名平民前往法國戰場擔任軍伕。「西班牙流感」病毒很可能就是經由這批人傳到歐洲的，因為他發現「西班牙流感」病毒跟1917年年底在中國北方流行過的病毒完全一樣。

以上的推論當然還需要更多證據的補強；但是有鑑於2003年的SARS和目前如火燎原的「武漢肺炎」都是由中國爆發出來的，因此「西班牙流感」病毒源於中國的推論，其可信度應該滿高的。

【註】參見維基百科網頁： https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu