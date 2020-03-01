我的年輕之聲 臺灣少年蹲點泰國為兒童權利發聲

(說明：研習期間的休息日，與夥伴到清萊山野餐，體驗當地 (左1為宗洧) (翻攝自教育部網站)) (說明：研習期間的休息日，與夥伴到清萊山野餐，體驗當地 (左1為宗洧) (翻攝自教育部網站))

(說明：與基金會夥伴在City Life Garden Fair展攤(右1為宗洧) (翻攝自教育部網站)) (說明：與基金會夥伴在City Life Garden Fair展攤(右1為宗洧) (翻攝自教育部網站))

教育部青年發展署鼓勵青年朋友透過多元方式在國際發聲，推動「iYouth voice」青年國際發聲及蹲點研習計畫，補助青年團隊赴海外參與或在臺辦理國際活動，或進一步赴海外蹲點研習，讓世界看見臺灣，109年第二階段申請到4月30日截止，透過青年的熱情行動，也串連臺灣的國際網絡。

青年透過蹲點研習，開拓的不只是國際視野，還可以做進一步的議題發聲，108年赴泰國的林宗洧，高中期間曾與夥伴一同繳交兒少報告，並與臺灣少年權益與福利促進聯盟合作，推動校內學生工讀納保等政策。宗洧如今已申請上臺灣大學社會學系，期許給自己一個gap year(休耕年)，以體驗學習的方式，親身參與「兒童權利公約」中與兒童友善發聲、兒童權利相關的社會議題。

蹲點研習之行選定東南亞，宗洧前往泰國清邁Warm Heart Foundation(WHF)，組織任務主軸著重於社區兒童教育發展，除了在地長駐的工作夥伴，亦以短期國際志工補足人力缺失。他看到不同於臺灣社區組織或機構的直接服務，WHF嘗試與社區兒童或居民創造永續教育環境，透過規劃國際志工進駐教學，讓當地兒童瞭解他們可以發展與傳統泰國教育不一樣的生活和思維，呼應「給予兒童選擇權」的概念。

宗洧以長期駐地夥伴方式，試著盡可能訪視、寫計畫、建立系統性的協助，努力為在地兒童留下能持續滾動的資源。他分享：「我們要想的不是怎麼『幫忙』他們，而是要怎麼讓他們參與『一個有趣的行動』。」此次研習體驗，宗洧除了以專欄文章或實體分享外，也為他在兒童或青年權利發聲之路，增加更多實戰的經驗。

邁向國際為議題發聲就是現在！從106年到108年，已有逾1,500人透過「iYouth voice」青年國際發聲及蹲點研習計畫，勇敢邁向世界不同的角落築夢，青年署鼓勵青年大膽提出參與國際議題的計畫，計畫詳情請參考青年署網頁。

訊息來源：教育部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)