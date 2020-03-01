防疫全方位 多語手冊供下載保障外籍人士健保權益

為因應近日出現一名外籍看護感染COVID-19(俗稱武漢肺炎)病例，中央健康保險署為便利外籍受雇者、家屬或雇主查詢全民健康保險的各項就醫權益，健保署已於全球資訊網首頁設置「外籍人士健保就醫權益」專區，可提供國人、使用外語民眾、新住民及其家屬健保醫療指引及健保新制等相關資訊。

健保署李伯璋署長表示，由於武漢肺炎疫情來得又急又凶，健保署全力配合國內各項防疫政策，歡迎民眾多加利用全民健康保險民眾權益手冊。為方便外籍人士查閱，手冊以各族群母語編印說明我國健保制度，透過簡明易懂的文字、方便快速查詢相關資訊、並運用圖框設計說明重點等原則規劃內容，透過章節條列方式、分項說明與民眾切身權益相關之健保資訊。另外，健保署全球資訊網英文網站提供「全民健康保險民眾權益手冊」可供下載與查詢(e-book Download)，目前計有：中文、英文、日文、泰文、印尼文及越南文等6國語言版本。

全民健康保險民眾權益手冊內容包括:全民健保醫療權益介紹、怎麼加入健保、特殊狀況(停、復保)、健保費的來源與計算、健保費的繳交方式、健保提供的醫療服務、有健保身分的人怎麼看病、健保卡的功能、更新、保存與申辦、特殊傷病患者的醫療權益、就醫困難民眾協助措施、如何獲得您所需要的醫療資訊、健康存摺、健保醫療資訊雲端查詢系統、自墊醫療費用的核退等章節與詳細內容介紹，並定期更新最新資訊。

訊息來源：中央健康保險署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)