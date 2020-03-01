瘋狂！台灣黑色喜劇《逃出立法院》活屍地獄　神級諷刺包裝對家的愛

《逃出立法院》由庹宗華（左一）、賴雅妍（左三）及禾浩辰（右二）主演（圖／華映娛樂） 《逃出立法院》由庹宗華（左一）、賴雅妍（左三）及禾浩辰（右二）主演（圖／華映娛樂）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣黑色喜劇《逃出立法院》由《紅衣小女孩》監製聯手打造，將立法委員大膽變成喪屍，而立法院則變成喪屍天堂，反諷台灣當今立法院開會亂象，將於4月17日搞笑上映。

電影公司發布新聞稿表示，充滿政治嘲諷和黑色幽默的《逃出立法院》（Get The Hell Out）由鬼才新銳導演王逸帆執導，聯手《紅衣小女孩》系列的監製曾瀚賢及編劇群，集合禾浩辰、賴雅妍、庹宗華等實力派演員，共同演出一場血淋淋的暢快活屍喜劇。

《逃出立法院》是王逸帆首度執導長片作品，電影充滿政治嘲諷及他善長的荒誕幽默，讓所有立法委員和政府高官都受到病毒感染，成了互撕互咬的喪屍，見了活人也絕不放過，立法院成活屍地獄！透過各種的拉扯、對撞、衝突，展開一場血淋淋且極具痛感的對話。

然而，故事背後，創作團隊希望傳達出「家」的意念，透過與活屍爽快廝殺的同時，經由主角們在豁出去求生存的過程中，讓觀眾體會到「這個地方就算被搞得再爛都是我們的家，不論如何都要把這個家變得更好。」的中心概念。



電影劇照(圖/電影公司)

電影在盛夏時於高雄的一個廢棄議場拍攝，現場沒水沒電，當然也沒有冷氣，連廁所都要走出拍攝現場，環境非常克難。賴雅妍表示，所有演員在拍攝時都要頂著高溫演出，更要天天浸在血漿中和活屍上演肉搏戰，天天都拍得筋疲力盡，她笑說：「這是一次非常瘋狂的拍攝經驗啊！」

《逃出立法院》故事描述立法院在會期中爆發活屍病毒！多數立委與高官都遭到感染，在立法院中開始互撕互咬，政府高層下令全數殲滅，一個不留來控制疫情，在各種活屍立委的夾擊下，一群情感與利利益互相糾葛的倖存者，如何奮力逃出立法院？

王逸帆作品充滿個人狂想風格，有著強烈視覺呈現和獨特的表現節奏，他執導風格特殊的短片作品《洞兩洞六》曾獲得2018年台北電影節最佳短片肯定，同年也入圍金馬獎最佳短片，才華備受肯定。

電影首先推出「《反活屍立委法》連署」活動，反對立委尸位素餐，有如活屍一般，只顧自己吃喝不做事。最終傳達出自己的家園自己救，付出關心及行動才能改變最壞的狀況，所以邀請民眾一起來關心政治，參與連署 《反活屍立委法》，目前港湖女神立委高嘉瑜、立委趙天麟及郭新政也認同此項提案，已加入連署行列。連署詳情請前往網站或電影官方臉書粉絲團查詢。



電影預告(影/Youtube)