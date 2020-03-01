台灣福泰飯店首推「單車日」抗武漢肺炎　　國際婦女節市政府盛大啟程

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）福泰飯店集團首度舉辦Forte Bike Day活動，邀民眾一起沿著台北河濱自行車道騎單車至社子島，全程活動免費參加，將於3月8日啟程。

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐世界各國，人人自危並因應各種防疫措施。福泰飯店集團將舉辦「Forte Bike Day」活動，推行健康旅遊新觀念，歡迎有重視養生保健、挺防疫的民眾一同共襄盛舉，用健康體魄力挺防疫。

「Forte Bike Day」活動將於3月8日早上8時啟程，於市政府捷運站集合出發，參與者自備自行車或租借Ubike，跟隨專業單車領隊騎至彩虹橋進入至台北河濱自行車道，延著基隆河一路欣賞花博美景，輕鬆騎至社子島島頭公園後，完成好玩有趣的遊戲關卡，再稍做休息喝水賞鳥即折返回程，全程約3小時皆安排專業人員及醫護隨側。

同時，福泰飯店集團再贈「Forte Bike Day」活動小小紀念品，感謝大家一起身體力行完成使命，共度健康愉悅的週末日。關於「Forte Bike Day」活動請洽(02)2719-2023轉分機34，詳情請前往官網查詢或直接報名去。

福泰飯店集團表示，旗下10家飯店全面落實及加強升級防疫措施，讓每位旅客安心入住。預防遠勝於治療，加強提升自身免疫力才是免於病毒侵害的主要方法。

福泰飯店集團旗下的【嘉義桔子文化店】因應疫情祭出「有拜有保佑，住桔子好安心」青年旅館住宿優惠，即日起至6月30日，只要憑「嘉邑城隍廟」的平安符即可以新台幣NT$450（每床位）超值價入住桔子青旅，寬敞舒適的公共空間及陽台區廣受住客好評外，鄰近嘉義文化路夜市更是來到嘉義不能錯過的在地美食小吃天堂，還有腳踏車免費租借服務，讓你輕鬆趴趴走玩遍嘉義市。