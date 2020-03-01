研究：攝取魚油營養品無助健康

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）很多台灣人從小到大都吃過魚油，這種神奇的營養品似乎有很多種功效，但是最新的研究告訴我們，至少幫助減少罹患癌症的不是它的功能之一。

事實上，擁有Omega-3成分的魚油在國外也被宣傳擁有許多功效，「傳說」對中風、失智症甚至是癌症都有一定程度的抑制作用，但英國東安格里亞大學(UEA)的研究員發現，每天攝取這些魚油，對健康的影響微乎其微。

研究團隊找來超過1萬名受測者，這些人被隨機要求從營養品攝取更多omega-3，或是跟平常一樣的份量，並持續至少一年的時間，最後的結果顯示，如果1,000人連續4年不間斷地從魚肝油之類的營養品攝取omega-3，這些成分對人們健康的影響，無論是正面還是負面的都很小。

UEA的Lee Hooper博士指出，這份由世界衛生組織出資的研究證明了一件事，市面上含有omega-3的營養品，包括魚油膠囊在內，都不具備對抗焦慮、憂鬱症、中風和糖尿病的功效，甚至反而會稍微提升罹患前列腺癌的機率，這代表廠商宣傳的效果是不存在的。

事實上，2019年就有多達80份研究發現，omega-3對第二型糖尿病患者一點幫助都沒有，其他研究則顯示這些保養品對心臟相關疾病也沒有保護作用。

比起要大家攝取營養品，許多國家的健康機構倒是鼓勵國民多攝取魚類。英國就建議英國人一週應該要吃兩份魚以攝取足夠的「好油」，不過隨著過度漁撈的問題浮上檯面，未來這或許也會變成一種奢侈的享受。