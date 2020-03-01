武漢肺炎 美國爆院內感染 致力擴大篩檢量能

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國29日出現第一起武漢肺炎死亡案例，華盛頓州宣布進入緊急狀態，而為了加快檢驗速度，美國食品藥物管理署（FDA）即日起開放各地醫療機構進行病毒篩檢，無須先行取得許可。

美聯社報導，這樁新型冠狀病毒（COVID-19）死亡案例是華盛頓州一名50多歲男子，住在華盛頓州西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）的常春藤醫療中心（EvergreenHealth Medical Center），本身就有多項病史，但並無旅遊史，也未與任何患者接觸。

此外，華盛頓州也通報了美國第一起疑似醫療機構院內感染案例。柯克蘭生命照護中心（Life Care Center of Kirkland）一名40多歲女子確診後，目前狀況穩定，另名70歲女子則屬重症，二人皆無出國旅遊史。可怕的是，院內逾50名人士皆出現包括肺炎在內的呼吸道症狀，目前正接受病毒篩檢。

路透指出，鑒於疫情開始在國內蔓延，FDA也於29日宣布，允許各地實驗室以自身研發的檢驗方式進行新冠病毒篩檢，無須先獲FDA核准。此舉將加大地方衛生單位檢驗量能與速度，數小時內就能得知結果，防疫更有效率。

此前川普政府遭批防疫不力，一項原因就是中央遲遲不開放地方自行檢測。FDA三周前同意各地實驗室開始使用美國疾病管制與預防中心（CDC）研發的試劑，但許多醫療機構抱怨，試劑充滿瑕疵，檢驗結果也常常失準。對此，CDC坦言有瑕疵，正努力研製新試劑。