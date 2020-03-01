武漢肺炎 中國媒體披露官方隱匿疫情 文章遭刪除

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）隨著武漢肺炎持續在全球肆虐，近日中國媒體披露，2019年底，就有機構驗出新型冠狀病毒（COVID-19），卻因官方阻攔而未能公布，相關報導已遭到刪除。

中央社引述財新網2月26日一篇名為「新冠病毒基因測序溯源：警報是何時拉響的報導，指去年12月27日，廣州微遠基因科技有限公司就已在患者樣本中檢出新病毒。

患者是華南海鮮批發市場的一名男性送貨員，12月15日發病。武漢中心醫院呼吸內科主任醫師趙蘇透露，由於患者病情加劇，院方24日將其肺泡樣本送至該基因測序公司檢測，27日即收到結果，懷疑是新的冠狀病毒。

截至去年底，至少有9個樣本送檢，包括復旦大學附屬上海公共衛生臨床中心、北京博奧醫學檢測所，都陸續驗出新型冠狀病毒。據報導，上海公衛中心旋即向上海及國家衛生健康委員會通報，指病毒恐與SARS同源，建議採取防疫措施。

然而，據報導，中國官方卻力圖壓下消息。一名基因測序公司透露，1月1日接到來自湖北省衛健委官員的指示，要求不得再檢驗武漢肺炎病例樣本、立刻銷毀原有樣本。員工也全被噤聲，不得對外透露訊息或發表論文。1月9日，官方才確定病原體是新型冠狀病毒，武漢衛健委也遲至11日才將此一神秘肺炎定調為新型冠狀病毒感染，此時距第一批基因測序結果，已拖延了15天。

另一方面，國家衛健委曾於12月31日與1月8日赴武漢調查，財經雜誌微信公眾號「財經E法」2月26發布國家衛健委專家專訪，指當時專家發現病毒傳染力極高，為了釐清是否出現人傳人情況，也不斷詢問各家醫院是否有出現醫護人員感染情事，得到的答案卻都是否定的。地方官員還反問，難道是懷疑我們瞞報？

這名不願具名的專家指，當時收到的指示是「屬地管理、地方為主」，而後來媒體也披露當時已有武漢醫護人員感染，如今看來，可以合理懷疑，地方官員的確有隱匿疫情的嫌疑。

然而，這兩篇報導，刊登不久後皆遭到撤下。