馬哈地算計踢鐵板 慕尤丁漁翁得利成首相

馬來西亞國家元首宣布土著團結黨主席慕尤丁為馬來西亞新任首相，不僅讓代首相馬哈地踢到鐵板，也可能導致馬來傳統主義重回馬國政壇。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）雖然不是政治世家出身，但對馬來西亞人來說是耳熟能詳的名字。

慕尤丁在前首相納吉（Najib Razak）任內擔任副首相兼教育部長，他結束馬哈地曾積極推動的英語教數理政策。當時在野黨要挑戰他表態教育理念是否應以「馬來西亞人優先」，他當下大無畏回應「馬來人優先」，種族主義的言論引發爭議。

1947年出生於柔佛麻坡的慕尤丁從小並未懷抱政治夢想，1971年在馬來亞大學取得經濟及馬來人研究學士學位後，就在柔佛州的公共部門擔任培訓及獎學金助理秘書。

他之後加入馬來西亞最大執政黨巫統，先在1976年當選巴莪區部青年團長及秘書後獲得重視，並在1978年出馬競選，首次參選就成功贏得巴莪區國會議員，當時還受到首相敦胡先翁（Hussein bin Onn）青睞，擔任外交部政務次長。

慕尤丁的仕途平步青雲，曾先後擔任聯邦直轄區副部長及貿工部副部長，1986年成為柔佛州務大臣；1995年後他回到中央政府擔任青年及體育部部長，歷任國內貿易及消費人事務部部長、農業及農基工業部部長、國際貿易及工業部部長。

2008年，他更上一層樓挑戰巫統署理主席職位並勝選。

原本仕途一路順遂的慕尤丁被外界看好會接任納吉成為繼任首相，沒想到2015年他因為公開批評「一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）」的債務，引起納吉不滿。納吉在7月宣布內閣大改組，慕尤丁副首相一職被拔，遭到阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）取代。

但擔任巫統署理主席的慕尤丁不甘心，繼續批評納吉與巫統掩蓋事實，最後巫統最高理事會決定開除慕尤丁的黨籍。

2個月後，馬國政局再掀波瀾，同樣離開巫統的馬哈地（Mahathir Mohamad）與慕尤丁決定註冊新政黨，即土著團結黨，馬哈地擔任名譽主席，慕尤丁則擔任主席，試圖抗衡巫統的勢力。

2018年5月，土著團結黨與人民公正黨、民主行動黨與國家誠信黨組成希望聯盟，成功扳倒馬國1957年獨立以來執政長達60年的國民陣線，首次實現政黨輪替。慕尤丁被馬哈地任命為內政部長。

馬來西亞在這一波政局動盪中，慕尤丁被視為坐收漁翁之利。

原本外界將這場戰爭視為馬哈地與人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）之間的對抗，沒想到由於馬哈地不斷在各黨間左右搖擺，並辭去土著團結黨名譽主席，不僅使得慕尤丁因此獲得土著團結黨上下支持競選首相，還成功獲得舊盟友國民陣線、伊斯蘭黨與砂勞越部分國會議員支持，最後成功獲得國家元首委任為新首相。

儘管目前希望聯盟仍不服氣，要求再度覲見國家元首，爭取最後翻盤的希望，但目前慕尤丁派系似乎老神在在，準備明天在皇宮進行首相就位儀式，以72歲之齡成為馬來西亞第8任首相。

若慕尤丁成功繼任，這也意味著馬來西亞在不到2年的時間內，因為執政黨內訌，再次實現政黨輪替。

目前外界仍在觀察慕尤丁會如何對待納吉的一馬弊案，雖然他與納吉曾公開撕破臉，但他目前透過巫統的力量獲得國家最高行政權力，因此未來官司審判走向也是輿論焦點。