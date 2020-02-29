為免聘僱非法移工 臺南勞工局教民眾驗證件保權益

臺灣出現一例非法印尼看護感染武漢肺炎，因失聯移工容易隱匿其接觸及旅遊史，恐造成防疫漏洞，臺南市長黃偉哲表示將加強查緝非法看護，勞工局王鑫基局長亦提醒民眾，在聘僱外國人之前，務必檢視其「中華民國居留證」與「戶籍謄本」兩項證明文件之「正本」，並仔細核對相片及身分資料，同時拍照保全查證的過程，以免聘僱到假冒身分的非法外國人。

臺南市府勞工局表示，109年1月光是臺南市境內，失聯移工通報人數便達70人，這些失聯之移工恐將流入醫院、工地、餐飲等各行業從事非法工作，另勞工局統計108年違反就業服務法之處分案件共338件，其中非法聘僱或非法容留外國人從事工作便達101件、高達近3成，而此罰鍰高達新臺幣15~75萬元，5年內再犯者將處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金，民眾切勿圖一時方便而因小失大。

臺南市府勞工局進一步提醒，依就業服務法規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可，即可在臺灣從事工作，是以許多失聯移工便常冒稱新住民應聘，而在醫院內，常有「仲介公司」、「看護中心」發放名片主動協助說要介紹合法看護，若民眾皆信以為真而未加詳查其居留證及依親戶籍資料等正本證件，容易因此不小心聘僱失聯移工，不僅違反就業服務法、也可能因移工之非法身分無法掌握其旅遊及接觸史，而暴露在感染的風險之中。

為防止相關情形成為疫情漏洞，勞動部亦規劃下週起醫護在登記陪病者時，可憑外籍看護的居留證查詢是否為非法外籍移工，亦將儘速與內政部移民署開會溝通，推出鼓勵非法移工主動投案的專案，來降低疫情擴散的風險。

訊息來源：臺南市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)