電臺聲動新南向 接軌世界聽見臺灣優勢力

(說明：教育電臺與馬來西亞首家中文財經資訊電臺透過節目互惠行銷，3月開始聽眾在教育電臺也能聽到馬來西亞的節目，也同時把教廣的好節目推廣到馬... (說明：教育電臺與馬來西亞首家中文財經資訊電臺透過節目互惠行銷，3月開始聽眾在教育電臺也能聽到馬來西亞的節目，也同時把教廣的好節目推廣到馬來西亞。(翻攝自國立教育廣播電臺))

即日起在馬來西亞廣播頻道也能聽到教育電臺的音樂與科技產業節目！配合政府推動以人為本、雙向交流、資源共享的「新南向政策」，教育廣播電臺與馬來西亞首家中文財經資訊電臺CITYPlus FM進行互惠行銷計畫，教育電臺共有5個節目及單元會在該臺廣播頻道及APP中播出，教育電臺的廣播頻道及Channel+網站也會同步播出3個馬來西亞CITYPlus 廣播節目，讓彼此的聽眾就近就能聽見兩地最優質的華語節目。

教育部肯定教育電臺這次與馬來西亞的互惠合作，透過節目互惠行銷，臺灣在科技研發與產業發展的優勢能力將能被馬來西亞當地民眾聽見，進而更了解台灣的科技與經濟發展現況，對於新南向政策促進產業人才發展及產業創新合作都有助益。而這次能在馬來西亞廣播頻道及電臺APP聽見的音樂節目皆多次入圍過廣播金鐘獎的肯定，透過這些優質節目的傳遞，將能發揮臺灣音樂的影響力。

教育部表示，為了讓更多人能透過廣播節目與世界接軌，並了解新南向國家語言文化，教育電臺自製東南亞國家語言教學節目，提供成人進修，亦配合十二年國教課綱新增新住民七國語言課程，製播適合兒童收聽的新住民七國語言學習兒童廣播節目，由母語老師及新住民二代學生共同主持，活潑有趣的情境式會話也會帶入各國文化介紹，即日起星期一到五上午7:20-7:30在教廣全國調頻網聯播，節目播出後也會完整典藏在教育電臺Channel+ 網站的【語言學習專區】，歡迎民眾隨選收聽。

更多詳細相關資料等收聽資訊可上國立教育廣播電臺官網https://www.ner.gov.tw/ ，以及教育電臺Channel+網站https://channelplus.ner.gov.tw/查詢。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)