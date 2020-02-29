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不馬虎！台北捷運偵測旅客體溫　超過37.5度將協助就醫

台北捷運車站詢問處將設置酒精噴瓶提供民眾使用

By 劉怡均, 台灣英文新聞
2020/02/29 19:59
台北捷運降偵測旅客體溫(圖/北捷)

台北捷運降偵測旅客體溫(圖/北捷)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 台北捷運開出防疫第一槍，將於台北車站增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，並將協助體溫超過37.5度的乘客就醫。

超前部署加強防疫！台北捷運（以下簡稱北捷）宣布，自即日起於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，若體溫超過37.5度，北捷將協助連絡救護車送醫。

北捷表示，後續將依交通部軌道運輸業統一做法，研議必要時於運量較大等車站採購增設紅外線熱顯像儀。


北捷於台北車站增設的紅外線熱顯像儀，是將原偵測設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫，偵測區塊中顯示最高溫度，如超過37.5度螢幕將以不同顏色顯示（圖/北捷）

北捷強調，台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等第一線服務人員，值勤時已全面配戴口罩；捷運電聯車車廂每天出車前及8小時加強消毒作業；捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。

除此之外，自即日起台北捷運車站詢問處、兒童新樂園、貓空纜車及小巨蛋皆設置酒精噴瓶提供民眾使用。北捷呼籲，旅客如感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗手，避免接觸野生動物及急性呼吸傳染道感染症患者，做好個人防護措施；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。
台北捷運
台北車站

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