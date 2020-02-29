國際珠寶設計得獎名單揭曉　台灣聾人模特兒「晃」出金工之美

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）國際珠寶金工設計競賽（TJDMA）以「晃」為題，選出兩大金獎，分別為簡嘉宏『絲心』，及許容瑄『猶疑』，精心設計的成品讓人心一笑，將於台北當代工藝設計分館展至4月12日。

第四屆國際珠寶金工設計競賽（TJDMA）以「晃」為主題，由台灣珠寶金工創作協會主辦，集結台灣及國際珠寶設計相關青年才俊共同參與，冠蓋雲集，並由台北流行時尚藝術協會黃晨瑜理事長所領軍之資深模特兒及聾人模特兒等，盛大開場走秀。

此次時尚走秀活動，以動態呈現參賽者作品，並邀請聾人模特兒演繹時尚金工意象，其中包括2017捷克聾人世界選美亞洲先生林祐臣、2018聾人先生第一名黃燦輝、2018聾人小姐第一名王筱萍等模特兒，現場洋溢青春時尚，更為台灣的美麗增添光彩。



與會貴賓與得獎者合影(圖/台北當代工藝設計分館)

珠寶金工創作協會新任理事長江秀玲表示，本次競賽以「晃」為主題，採用尚虎公司提供之寶石為設計主石，由參賽者自行發揮創意，設計屬於自己的獨創「晃」的意象，本次得獎作品於工藝中心台北分館三樓中壇盛大展出。

今年得獎作品中，社會組金獎得主簡嘉宏，作品名稱『絲心』，蜘蛛絲隨風飄盪，送走四隻小蜘蛛展開旅程。以敘事性表現手法傳達自己對於主題的詮釋，作品充滿令人會心一笑的想像空間；學生組金獎許容瑄作品名稱『猶疑』，作品可與穿戴者連結互動，讓配戴者也能體會創作者的心思意念，以輕鬆的方式表達出複雜的心路歷程，把玩之間令人會心一笑。



許容瑄作品『猶疑』傳達面臨選擇的我們，總在其中游移、盤旋且搖擺不定(圖/台北當代工藝設計分館)

「台灣珠寶金工創作協會」為台灣知名珠寶金工藝術大師們所組成的團體，致力於提倡金屬工藝的延續與傳承。成員中包含任職於各大專院校教授、擁有個人工作室的專業創作者、珠寶設計師，以及在各個金工工藝領域裡專注創作的工藝家們，創作類型包含金工首飾與金屬器物等。

該協會期望能提供青年學子與珠寶業界交流的平台與管道，鼓勵金工珠寶人才投入原創設計與手工製作，提升藝術價值與創作能量，並廣邀各界設計師、青年學子、學校老師共襄盛舉。

「第四屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展」

時間：2020年2月21日至4月12日

地點：台北當代工藝設計分館3樓中壇（台北市中正區南海路41號）



簡嘉宏透過作品『絲心』象徵小蜘蛛藉由吐絲空飄，飄盪的離開自己的出生地，展開新旅程(圖/台北當代工藝設計分館)