【武漢肺炎】伊朗政府隱瞞疫情？ 實際死亡人數恐多六倍

武漢肺炎陰影下, 28日在伊朗首都德黑蘭一處公園, 有民眾全副武裝,也有人一派輕鬆 (美聯社) 武漢肺炎陰影下, 28日在伊朗首都德黑蘭一處公園, 有民眾全副武裝,也有人一派輕鬆 (美聯社)

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導）沙烏地阿拉伯因為伊朗伊斯蘭聖地庫姆(Qom)爆發大規模武漢肺炎(COVID-19, 新冠肺炎) 感染，宣布將暫停允許外國穆斯林前往聖地麥加和麥地那朝聖。

隨著伊朗的狀況持續惡化，或許代表沙國此一宣示，是正確的決定。

伊朗衛生與健康的相關單位在近期向BBC表示，除了爆發地庫姆外，首都德黑蘭也淪陷，不只多人感染，死亡人數已經攀升到210人，不過這是內部外洩的消息，與官方在昨(28)日公布的數字34人相比，相差了至少6倍。

對於BBC獲得的內線消息，衛生單位發言人Kianoush Jahanpour 堅稱政府並沒有隱瞞疫情與實際數字，反而指控BBC散佈謠言。

不過事實上，BBC的報導並非空穴來風，在此之前伊朗就有國會議員在開會期間質疑政府隱瞞疫情，美國也表達關切，認為伊朗不願意共享重要資訊。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指出，伊朗的醫療基礎建設不全且大多已經過時，政府在資訊的分享上也不健全，美國願意伸出援手。

不過伊朗直接拒絕此一要求，反控美國制裁的「經濟恐怖主義」，才是伊朗境內缺乏藥物和器材的元兇。

然而，儘管口氣很硬，伊朗民眾實際上對政府能否成功對抗疫情，已經開始懷疑。不只是一般民眾，在德黑蘭，連高階政府官員也被驗出陽性反應，無論是部長還是其他重要部會的官員都無法倖免。

紐約時報27日曾報導，包括主管女性事務的副總統Masoumeh Ebtekar在內，伊朗至少有7名高階官員中鏢、確診武漢肺炎。

現階段，大部分學校都遭到關閉，包含首都在內的22個城市中，所有穆斯林重要的群眾祈禱活動也遭到暫停。