【武漢肺炎】日本疫情恐遭低估　北海道進入「緊急狀態」、首相安倍投753億元防疫

更新時間: 2020-02-29 18:44
首次發稿: 2020-02-29 18:12
(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本武漢肺炎疫情升溫，首相安倍晉三今天(29日) 傍晚宣布將動用逾2700億日圓（約新台幣753億元）預備金，在10天內制定第二輪因應對策，採取一切手段阻止疫情蔓延。他也重申日本會為東京奧運做萬全準備，務必讓奧運成為對運動員、觀眾而言是安全、安心的賽事。
中央社引述日本共同社、NHK報導，安倍晉三傍晚召開記者會宣布上述措施，並稱政府會提供企業相關補貼，並回溯至1月。
安倍同時呼籲國人體諒中小學停課措施，因為絕對不能讓學生們在校內集體感染。他坦言無法單靠政府的力量贏得這場戰鬥，需要所有民眾共同努力。另外，下週起，病毒採檢將可適用醫療保險。
安倍晉三表示，他將繼續與國際奧委會、組委會和東京都政府密切合作，為東京奧運做準備，務必讓運動員和觀眾感到安全。
首次發稿: 2020-02-29 18:12
【武漢肺炎】日本疫情恐遭嚴重低估 北海道逕自宣布進入「緊急狀態」
(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本北海道知事鈴木直道昨(28) 日鑑於新型冠狀病毒(COVID-19, 武漢肺炎) 疫情蔓延，
據了解截至28日為止，北海道與札幌市新增12名武漢肺炎確診病例，包括未滿10歲的男童，總計北海道至少已有66例，是日本47個都道府縣中疫情最嚴重的地方。
此外由於27日公佈感染的北見市一名70多歲男性曾在該市舉行的展會上，
該宣言並未要求公共交通機構停止運行，JR北海道表示將照常運行。
北海道の鈴木知事は道の新型コロナウイルスに関する対策会議で、状況は深刻さを増しているとして、28日から３月19日の間、「緊急事態宣言」を出しました。— NHKニュース (@nhk_news) February 28, 2020
道民に向けては感染の拡大防止のため、この週末の外出を控えるよう呼びかけています。https://t.co/eVE29ax5li#nhk_news pic.twitter.com/obA4vIkoLR
鈴木28日舉行臨時記者會，要求北海道民眾在身體不舒服時，不要勉強上班。
北海道截至28日已確診約70人，其中2人死亡。
2019新型冠狀病毒疫情（COVID-19）蔓延全球，日本疫情也成為外界關注焦點，但因日本對新冠病毒疑似病例的篩檢鬆散，官方宣布的感染病例數恐怕只是冰山一角，有可能嚴重低估疫情。
中央社28日報導，若不計入豪華郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）的疫情，日本到目前通報的確診人數才200多人。反觀一水之隔的南韓，政府為更精確掌握疫情樣貌而對數以萬計的民眾篩檢，確診病例數也迅速飆破2000人（編按: 29日南韓確診人數已經飆破3千人) 。
日韓確診人數差異之大，讓專家和社會大眾對日本的診斷方式感到擔憂。
東京醫療治理研究所（Medical Governance Research Institute）理事長、執業醫師上昌廣（Masahiro Kami）說：「只要有一個篩檢呈陽性反應，就代表可能會有數百個輕症病例，但症狀輕微的人都沒有接受篩檢。」
不過由於日本政府目前的訂定的標準是，只有重症病人才需要篩檢，症狀輕微的病人不需要進行篩檢。這讓許多醫療院所無所適從，因而拒絕篩檢症狀輕微的病人。
日本時報引述上昌廣說:
「現行的採檢標準，規定只能篩檢症狀嚴重的病患，並不恰當......政府完全沒有替民眾著想，也沒有回應病患所擔心的問題」
“The current criteria, that only people with severe symptoms can be tested, is not appropriate,” Kami said. “The government lacks the perspective of responding to patients’ anxieties.”
除此之外日本目前尚未和其他國家一樣，對包括中國等來自疫情重災區的人實施旅遊禁令，首相安倍晉三也是呼籲而非強制要求大型公共活動取消。
東京許多民眾每天仍繼續在擠得像沙丁魚罐頭般的車廂中通勤上班。隨著輿論批評聲浪漸大，安倍內閣終於在27日晚間宣布高中以下學生從下週開始停課到4月。
厚生勞動大臣加藤勝信表示，公共衛生中心拒絕替部分民眾篩檢，可能與這些單位擔心篩檢能量不足有關；他也承認確有部分疑似病例拒絕接受篩檢。
感染途徑無法追查的日本確診患者人數漸增，也令外界益發焦慮。舉例來說，政府尚無法確定北海道54名確診患者之間的關聯，當地已成為日本疫情重災區。
不像南韓及許多已開發國家，日本沒有設置中央層級的疾病管制中心，也就是說病毒預防和疫情控制是分散在厚生勞動省下各相關單位，另加一個專家團輔助，不利統合協調。
東京上智大學比較政治學教授中野晃一(Koichi Nakano)日前就曾投書紐約時報(如以下截圖) ，剖析日本政府防疫疏失不斷的背後因素。
他指出，面對武漢肺炎壓境，日本政府逃避現實且反應遲鈍，與官僚體系充斥的「無事主義」文化息息相關。這種文化將穩定與順從放在首位，迴避一切可能動搖體制的事，「如果你警告危機即將發生，反而可能被指責釀成危機」。
雖然安倍內閣早在1月30日便成立工作小組因應疫情，但中野晃一表示，這個由多位大臣組成的小組主要關注中國疫情發展，包括從武漢撤僑。對日本境內的疫情反而不積極。
圖/紐約時報