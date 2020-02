【武漢肺炎】日本疫情恐遭低估　北海道進入「緊急狀態」、首相安倍投753億元防疫

更新時間: 2020-02-29 18:44

首次發稿: 2020-02-29 18:12

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本武漢肺炎疫情升溫,首相安倍晉三今天(29日) 傍晚宣布將動用逾2700億日圓(約新台幣753億元)預備金,在10天內制定第二輪因應對策,採取一切手段阻止疫情蔓延。他也重申日本會為東京奧運做萬全準備,務必讓奧運成為對運動員、觀眾而言是安全、安心的賽事。

中央社引述日本共同社、NHK報導,安倍晉三傍晚召開記者會宣布上述措施,並稱政府會提供企業相關補貼,並回溯至1月。

安倍同時呼籲國人體諒中小學停課措施,因為絕對不能讓學生們在校內集體感染。他坦言無法單靠政府的力量贏得這場戰鬥,需要所有民眾共同努力。另外,下週起,病毒採檢將可適用醫療保險。

安倍晉三表示,他將繼續與國際奧委會、組委會和東京都政府密切合作,為東京奧運做準備,務必讓運動員和觀眾感到安全。

【武漢肺炎】日本疫情恐遭嚴重低估 北海道逕自宣布進入「緊急狀態」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本北海道知事鈴木直道昨(28) 日鑑於新型冠狀病毒(COVID-19, 武漢肺炎) 疫情蔓延, 對當地民眾發佈「緊急事態宣言」。 呼籲本週末避免外出前往餐飲店及健身房等人員密集場所。

日本媒體報導稱,地方政府的首長呼籲避免外出的做法十分罕見,宣言並無法律依據,比較像是一般呼籲。宣言內容指出「(疫情)狀況正在變得越發嚴重。為保護生命和健康, 本週末請避免外出」,並稱緊急事態將持續至3月19日。

據了解截至28日為止,北海道與札幌市新增12名武漢肺炎確診病例,包括未滿10歲的男童,總計北海道至少已有66例,是日本47個都道府縣中疫情最嚴重的地方。

此外由於27日公佈感染的北見市一名70多歲男性曾在該市舉行的展會上, 與包含札幌市3名男性上班族在內的其他5名感染者有密切接觸, 確認疑似發生集體感染。鈴木直道在「緊急事態宣言」指出,擔心 有輕症患者移動致感染擴散,或地區間感染蔓延的多種可能。

該宣言並未要求公共交通機構停止運行,JR北海道表示將照常運行。

鈴木28日舉行臨時記者會,要求北海道民眾在身體不舒服時,不要勉強上班。 此外他還表示有意向中央政府緊急要求將北海道指定為感染擴大防止對策 重點地區。鈴木表示希望與中央政府推進制定感染防止模式的舉措, 29日下午將在官邸與首相安倍晉三會面。

北海道截至28日已確診約70人,其中2人死亡。 鈴木在當天下午的對策會議上表示:「我們認為這樣下去感染將急速蔓延。為了盡快平息, 現在是最緊要關頭。」

2019新型冠狀病毒疫情(COVID-19)蔓延全球,日本疫情也成為外界關注焦點,但因日本對新冠病毒疑似病例的篩檢鬆散,官方宣布的感染病例數恐怕只是冰山一角,有可能嚴重低估疫情。

中央社28日報導,若不計入豪華郵輪鑽石公主號(Diamond Princess)的疫情,日本到目前通報的確診人數才200多人。反觀一水之隔的南韓,政府為更精確掌握疫情樣貌而對數以萬計的民眾篩檢,確診病例數也迅速飆破2000人(編按: 29日南韓確診人數已經飆破3千人) 。

日韓確診人數差異之大,讓專家和社會大眾對日本的診斷方式感到擔憂。

東京醫療治理研究所(Medical Governance Research Institute)理事長、執業醫師上昌廣(Masahiro Kami)說:「只要有一個篩檢呈陽性反應,就代表可能會有數百個輕症病例,但症狀輕微的人都沒有接受篩檢。」

不過由於日本政府目前的訂定的標準是,只有重症病人才需要篩檢,症狀輕微的病人不需要進行篩檢。這讓許多醫療院所無所適從,因而拒絕篩檢症狀輕微的病人。

日本時報引述上昌廣說:

「現行的採檢標準,規定只能篩檢症狀嚴重的病患,並不恰當......政府完全沒有替民眾著想,也沒有回應病患所擔心的問題」

“The current criteria, that only people with severe symptoms can be tested, is not appropriate,” Kami said. “The government lacks the perspective of responding to patients’ anxieties.”