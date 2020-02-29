【武漢肺炎】日本疫情恐遭低估　北海道進入「緊急狀態」、首相安倍投753億元防疫

更新時間: 2020-02-29 18:44

首次發稿: 2020-02-29 18:12

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本武漢肺炎疫情升溫，首相安倍晉三今天(29日) 傍晚宣布將動用逾2700億日圓（約新台幣753億元）預備金，在10天內制定第二輪因應對策，採取一切手段阻止疫情蔓延。他也重申日本會為東京奧運做萬全準備，務必讓奧運成為對運動員、觀眾而言是安全、安心的賽事。

中央社引述日本共同社、NHK報導，安倍晉三傍晚召開記者會宣布上述措施，並稱政府會提供企業相關補貼，並回溯至1月。

安倍同時呼籲國人體諒中小學停課措施，因為絕對不能讓學生們在校內集體感染。他坦言無法單靠政府的力量贏得這場戰鬥，需要所有民眾共同努力。另外，下週起，病毒採檢將可適用醫療保險。

安倍晉三表示，他將繼續與國際奧委會、組委會和東京都政府密切合作，為東京奧運做準備，務必讓運動員和觀眾感到安全。

首次發稿: 2020-02-29 18:12

【武漢肺炎】日本疫情恐遭嚴重低估 北海道逕自宣布進入「緊急狀態」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本北海道知事鈴木直道昨(28) 日鑑於新型冠狀病毒(COVID-19, 武漢肺炎) 疫情蔓延， 對當地民眾發佈「緊急事態宣言」。 呼籲本週末避免外出前往餐飲店及健身房等人員密集場所。

日本媒體報導稱，地方政府的首長呼籲避免外出的做法十分罕見，宣言並無法律依據，比較像是一般呼籲。宣言內容指出「（疫情）狀況正在變得越發嚴重。為保護生命和健康， 本週末請避免外出」，並稱緊急事態將持續至3月19日。

據了解截至28日為止，北海道與札幌市新增12名武漢肺炎確診病例，包括未滿10歲的男童，總計北海道至少已有66例，是日本47個都道府縣中疫情最嚴重的地方。

此外由於27日公佈感染的北見市一名70多歲男性曾在該市舉行的展會上， 與包含札幌市3名男性上班族在內的其他5名感染者有密切接觸， 確認疑似發生集體感染。鈴木直道在「緊急事態宣言」指出，擔心 有輕症患者移動致感染擴散，或地區間感染蔓延的多種可能。

該宣言並未要求公共交通機構停止運行，JR北海道表示將照常運行。

鈴木28日舉行臨時記者會，要求北海道民眾在身體不舒服時，不要勉強上班。 此外他還表示有意向中央政府緊急要求將北海道指定為感染擴大防止對策 重點地區。鈴木表示希望與中央政府推進制定感染防止模式的舉措， 29日下午將在官邸與首相安倍晉三會面。

北海道截至28日已確診約70人，其中2人死亡。 鈴木在當天下午的對策會議上表示：「我們認為這樣下去感染將急速蔓延。為了盡快平息， 現在是最緊要關頭。」

2019新型冠狀病毒疫情（COVID-19）蔓延全球，日本疫情也成為外界關注焦點，但因日本對新冠病毒疑似病例的篩檢鬆散，官方宣布的感染病例數恐怕只是冰山一角，有可能嚴重低估疫情。

中央社28日報導，若不計入豪華郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）的疫情，日本到目前通報的確診人數才200多人。反觀一水之隔的南韓，政府為更精確掌握疫情樣貌而對數以萬計的民眾篩檢，確診病例數也迅速飆破2000人（編按: 29日南韓確診人數已經飆破3千人) 。

日韓確診人數差異之大，讓專家和社會大眾對日本的診斷方式感到擔憂。

東京醫療治理研究所（Medical Governance Research Institute）理事長、執業醫師上昌廣（Masahiro Kami）說：「只要有一個篩檢呈陽性反應，就代表可能會有數百個輕症病例，但症狀輕微的人都沒有接受篩檢。」

不過由於日本政府目前的訂定的標準是，只有重症病人才需要篩檢，症狀輕微的病人不需要進行篩檢。這讓許多醫療院所無所適從，因而拒絕篩檢症狀輕微的病人。

日本時報引述上昌廣說:

「現行的採檢標準，規定只能篩檢症狀嚴重的病患，並不恰當......政府完全沒有替民眾著想，也沒有回應病患所擔心的問題」 “The current criteria, that only people with severe symptoms can be tested, is not appropriate,” Kami said. “The government lacks the perspective of responding to patients’ anxieties.”

除此之外日本目前尚未和其他國家一樣，對包括中國等來自疫情重災區的人實施旅遊禁令，首相安倍晉三也是呼籲而非強制要求大型公共活動取消。

東京許多民眾每天仍繼續在擠得像沙丁魚罐頭般的車廂中通勤上班。隨著輿論批評聲浪漸大，安倍內閣終於在27日晚間宣布高中以下學生從下週開始停課到4月。

厚生勞動大臣加藤勝信表示，公共衛生中心拒絕替部分民眾篩檢，可能與這些單位擔心篩檢能量不足有關；他也承認確有部分疑似病例拒絕接受篩檢。

感染途徑無法追查的日本確診患者人數漸增，也令外界益發焦慮。舉例來說，政府尚無法確定北海道54名確診患者之間的關聯，當地已成為日本疫情重災區。

不像南韓及許多已開發國家，日本沒有設置中央層級的疾病管制中心，也就是說病毒預防和疫情控制是分散在厚生勞動省下各相關單位，另加一個專家團輔助，不利統合協調。

東京上智大學比較政治學教授中野晃一(Koichi Nakano)日前就曾投書紐約時報(如以下截圖) ，剖析日本政府防疫疏失不斷的背後因素。

他指出，面對武漢肺炎壓境，日本政府逃避現實且反應遲鈍，與官僚體系充斥的「無事主義」文化息息相關。這種文化將穩定與順從放在首位，迴避一切可能動搖體制的事，「如果你警告危機即將發生，反而可能被指責釀成危機」。

雖然安倍內閣早在1月30日便成立工作小組因應疫情，但中野晃一表示，這個由多位大臣組成的小組主要關注中國疫情發展，包括從武漢撤僑。對日本境內的疫情反而不積極。

圖/紐約時報