驚！武漢肺炎病毒已突變？英國巴西公布新發現

巴西診斷出的冠狀病毒基因組與最初在中國武漢發現的病毒株基因密碼有三處不同點（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，... 巴西診斷出的冠狀病毒基因組與最初在中國武漢發現的病毒株基因密碼有三處不同點（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）新冠肺炎正式入侵南美洲，巴西出現首例確診後，和英國神速研究並公布巴西首例新冠肺炎確診病例的病毒基因定序，結果和最初在中國武漢發現的病毒株基因密碼，已經有三處不同點。

中央社報導，巴西權威病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz）與聖保羅大學醫學院熱帶醫學研究所和英國牛津大學合作，今（29）日完成巴西暨拉丁美洲首例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例病毒基因定序。

聖保羅州研究支援基金會（Fapesp）指出，研究人員的第一次初步分析顯示，在巴西診斷出的冠狀病毒基因組與最初在中國武漢發現的病毒株基因密碼，已經有三處不同點。

研究人員之一薩比諾（Ester Cerdeira Sabino）說明，由於巴西的病毒是從義大利發現的，且與德國發現的不同，只有兩個類似的基因突變，所以可以下結論不止一個人在歐洲傳播疾病。

此外，病毒RNA的基因分析對於疫苗的研製和診斷檢測也至關重要。研究人員必須對RNA的變化進行測序和研究，以了解這種變化是否對疾病的傳播有影響，比如伊朗呈現較高的死亡率，是否與病毒基因突變有關。

巴西首例武漢肺炎確診病例患者是名住在聖保羅市61歲男性， 2月9日至21日單獨前往義大利北部出差，回巴西後出現發燒、乾咳、喉嚨痛和流鼻水等武漢肺炎症狀，檢驗結果呈陽性。患者目前情況穩定，僅有乾咳的輕微症狀，在家隔離。